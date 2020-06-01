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Президент Беларуси: «Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами»

01 июня 2020 10:41
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Новости Беларуси. В Беларуси знают, откуда дуют ветры на ее землю, и в стране научились с ними бороться. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 июня на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Майданов в Беларуси не будет. Мы никому не будем закрывать рот»

Президент Беларуси отмечает, что в Беларуси не допустят дестабилизации обстановки и беспорядков. Как бы этого кому-то не хотелось. За годы независимости мы научились противостоять любым вызовам, в том числе и при помощи КГБ.  

Президент Беларуси: «Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны соблюсти порядок. В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученными рукавами. А люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, что война началась. Вот этого мы допустить не должны. И этого я не допущу.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Валерий Вакульчик # Фотофакт

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