Рыженков: на Беларусь навесили миллион ярлыков, однако все эти обвинения абсурдны

Как бы ни хотелось недружественным нам странам выставить Беларусь в дурном свете, правда всегда красноречивее слов. Министр иностранных дел Максим Рыженков выступил в Женеве на сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что в этой области на Беларусь навесили миллион ярлыков, однако все эти обвинения по объективным причинам абсурдны. Граждане нашей страны живут, не опасаясь внезапных нападений, краж и терактов. В наши школы не врываются фанатики и не расстреливают детей. Зарплаты белорусов растут, им не приходится экономить на еде, в достатке чистая вода, натуральные продукты по доступным ценам. Детские сады, среднее и высшее образование и здравоохранение – бесплатны. Могут ли быть в такой стране фундаментальные проблемы с правами человека – ответ очевиден.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Все вышеперечисленное и есть основные права человека, среди которых главное – право на жизнь. Так вот это все – современная Беларусь, которую знаем мы, белорусы, знают те, кто хоть раз бывал у нас. Кто захочет посетить Беларусь, увидят это своими глазами. Конечно, у нас не все гладко. Но все, что я сказал выше про нас, правда. В подтверждение: согласно Международному докладу по выполнению целей устойчивого развития, Беларусь уже досрочно достигла четырех целей: ликвидация нищеты, чистая вода и санитария, уменьшение неравенства и сохранение экосистем суши.

Официальная делегация нашей страны во главе с министром иностранных дел прибыла в Женеву и для участия в конференции по разоружению. Министр представит позицию Беларуси по вопросам обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. Кроме того, запланированы двусторонние контакты министра с коллегами из стран Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.