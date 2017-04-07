Александр Лукашенко: научную отрасль Беларуси важно совершенствовать, а не реформировать

Новости Беларуси. Научную отрасль страны важно совершенствовать, а не реформировать. Такое мнение выразил 7 апреля Александр Лукашенко во время совещания о проблемах и перспективах развития отечественной науки. Как отметил глава государства, пока достижения ученых не в полной мере работают на национальную экономику. И низкий уровень наукоемкости ВВП здесь не единственная проблема.

Сергей Поддубко: Мы создадим сначала у себя его, полностью отработаем компонентную базу, испытаем, доведем до совершенства и тогда предложим заводу в качестве электрических компонентов.

Александр Лукашенко напоминает разработчикам об актуальности электродвигателей: ресурс белорусской АЭС должен быть использован по максимуму, и работать над этим нужно уже сейчас.

Сергей Поддубко, генеральный директор государственного научного учреждения «Объединенный институт машиностроения»: Она имеет сменное оборудование. В данном случае видите щетки, пылесос. Можно менять на полив водой, уборку снега, разбрасывание соле-песчаных смесей и так далее. Это универсальная машина. Очень эффективная и производительная. Машина такая в СНГ не выпускается. Это наш первый опыт и в ближайшее время будет организовано производство в республике Беларусь.

Алексей Шкандаревич, академик Национальной академии наук Беларуси: Это высокоинтеллектуальный прицел, который помогает солдату уменьшить его ошибки. Прибор весит 2 кг, его стоимость – примерно 5 тысяч долларов. Мы продали лицензию для производства этого прибора в Иорданию. Только за конструкторскую документацию мы получили 2,7 млн евро денег. А весь контракт – около 11 млн. Этот завод будет построен нами в середине этого года.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси: Мы добиваемся, чтобы не было науки для науки, чтобы наука не имела длительного периода освоения, чтобы не было год, два года времени от идеи до разработки. Должно быть параллельно: идея, разработка, фундаментальные исследования, практическая разработка и внедрение. Работаем напрямую с многими Министерствами, ведомствами, отраслями, предприятиями сейчас по внедрению.

Все представленные на выставке разработки родились в течение последних двух лет. Некоторые уже воплощены в жизнь, некоторые еще дорабатываются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тузиков, генеральный директор государственного научного учреждения «Объединенный институт проблем информатики»: Низкое энергопотребление, то есть отличный инструмент для разработчиков, которым нужны мощные машины. В 2003 и 2004 годах мы разработали белорусские суперкомпьютеры, которые вошли в топ-500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. Эта машина уже в четыре раза более мощная, чем та, которая вошла тогда в топ-500. И примерно в 100 раз по объему меньшая.

Многие вправе называться мировыми достижениями науки. Но разговор не только об успехах. Более 400 участников совещания. Ученые, руководители предприятий, члены правительства.

Проблем, требующих решения, глава государства обозначил немало. Немудрено: от науки в современном мироустройстве зависит слишком многое. Инновации – один из мощнейших локомотивов экономики. Для того, чтобы механизм работал еще эффективнее, быстрее и слаженнее, проблемы нужно устранить. Производственники и ученые должны говорить на одном языке.

Александр Лукашенко:

Вот одну из проблем вы назвали. Мы изобрели, а они не берут. А я ведь 1020 раз повторял, я устал от этих повторений, этой вашей склоки. Мы изобрели великое у нас изобретение, вот оно лежит на полке, пылится, а вредный Вовк или Заяц, министр сельского хозяйства, они не берут. И какое было принято мною решение? Не может реальный сектор, или какой там, экономики, или социальный сектор не взять изобретение, если руководитель Академии наук принял решение, что оно должно реализоваться в стране. И этот вопрос решается. И вообще в нашей стране нет нерешаемых вопросов в плане бюрократизма.

Говоря о проблемах научной сферы, Александр Лукашенко обратил внимание и на благосостояние отечественных ученых.

Александр Лукашенко:

Нам не следует давать деньги просто так, их надо заработать. Я готов сегодня финансировать, если это нужно, науку в большем объеме, потому что мы положили в основу экономического и социального развития инновационный путь, которого мы до сих пор еще не видим, а это пятилетка инноваций. Но только не так, что это копейки, давайте примем решение и будем всем платить: и кандидатам, и докторам. А доктор, который выстрадал диссертацию, будет сидеть и видеть много других, которые там где-то кто-то кому-то помог, пропихнул, подтолкнул и так далее. Я же понимаю: это жизнь. Он защитил докторскую, а он не то что на доктора не тянет, к кандидату его близко подпускать нельзя. А все одинаковые. Несправедливость социальная среди ученых – это страшная болезнь, это страшное зло.

Я говорю о том, как дальше будем жить, как сделать, чтобы ученые не были нищими. Потому что многие из вас не с воды на хлеб перебиваются, но не то, что небогатые, а, можно сказать, совсем небогатые люди. А настоящий ученый нормальным должен быть в этом обществе. Это главная цель моего сегодняшнего совещания, моей встречи с вами. Но за результат.

Разговор по существу. Ученые недовольны скоростью проведения экспертиз.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

В рамках данной системы проведена экспертиза уже около трех тысяч проектов, что превышает количество экспертиз за всю предыдущую пятилетку. То есть, да, здесь мы столкнулись, в новой пятилетке, с огромным объемом экспертиз, но справились. Но данная система уже позволила избежать неэффективного вложения бюджетных средств на десятки миллионов долларов.

Дискуссия помогает выкристаллизовать проблемы, которые не лежат на поверхности. На первый взгляд, аграрии и ученые давно сотрудничают. Есть видимые результаты: новые сорта сельхозкультур, выведены уникальные породы крупного рогатого скота.

Вместе с тем в хозяйствах не соблюдаются предписанные научными сотрудниками технологии.

Александр Лукашенко:

Вот когда у нас будут технологии возделывания на земле, в животноводстве, птицеводстве и так далее, соблюдаться, как это соблюдается на Западе или еще где-то, тогда мы будем иметь то, чего вы хотите, или то, что ученые заложили в свой эксперимент или изобретение получили на основании того. Главное – это технологии. Пока разбешченость в производстве такая (не во всех, а в 25%, как мы с вами определили, хозяйств и фермеров), что не позволяет выйти на заданные параметры. И тогда говорят: «Да ну, что тут ученые придумали. Не то придумали». А ведь ученые что-то изобрели и под это подвели технологии. И мы должны это соблюдать.

Экономика Беларуси нуждается в прорывных технологиях. Михаил Мясникович предлагает более тщательно выбирать темы для исследования.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В настоящее время деньги на научную деятельность распределяются в бюджете. По Министерствам, ведомствам и регионам. И вот эта вот определенная распыленность ведет к мелкотемью и скромной отдаче. Это же ученый. Ученый – это поиск новых знаний. А ему говорят о том, что ты должен сделать шестерню, которая не развалится. Если она развалилась, ты должен вернуть все деньги. И поэтому некоторые ученые, даже маститые ученые или из научной школы, просто отказываются от бюджетного финансирования.

Главный Гордиев узел научно-промышленной кооперации – путь из лаборатории на производство. Ученые уверяют: пробиться к производителю слишком сложно. Потому предлагают изменить систему госзакупок инновационных товаров и точечно увеличить финансирование. В свою очередь получают укор от правительства: слишком малый процент инновационных разработок в экономике.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Инновационные фонды (как республиканские, так и местные) на протяжении всех периодов времени их формирования используются далеко не в полной степени. И я скажу даже больше: республиканские меньше половины, 50%, в прошлом году, местные фонды – на уровне 75%. Говоря прагматичным языком: освоите эти деньги, тогда начнем думать о следующих.

Интеллектуальные кадры решают все. Важное звено в системе подготовки в том числе и научных сотрудников – вузы. Одно из предложений – создать новую университетскую организацию. Успешные примеры в мире есть.

Владимир Шимов, ректор Белорусского государственного экономического университета:

В нашей стране до сих пор высшая школа реализует одну миссию, университет один, то есть образовательную функцию. И только фактически два высших учебных заведения имеют научно-образовательную функцию. В то время, как, в общем-то, высокоразвитые страны перешли на модель «университет-3», которая включает и важнейшую третью функцию – коммерциализация научных знаний. Если мы пойдем по пути «университета-3», мы сможем даже те небольшие ресурсы, которые у нас есть, нужным образом сосредоточить на развитие науки в ключевых университетах нашей страны.

Одна из важнейших задач науки – настроенность на нужды страны. Привлекать ученых нужно не только к разработкам инноваций. Важные документы в стране тоже должны быть одобрены ученым сообществом.

Александр Лукашенко:

Вы знаете нашумевший Декрет № 3. Поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и сейчас думаю, какой там принцип заложен. А принцип тот же. Вы что думаете, что эти тунеядцы, как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по 12 или сколько долларов отчислять? Да не будут. Они опять дотянут до крайней точки, марта или февраля, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут – они пойдут опять по улицам, по дорогам и так далее. Поэтому нужен новый принцип. Так посоветуйтесь с учеными. Они живут в этом. Может, они предложат что-то новое.

Несмотря на то, что разговор длился больше 4,5 часов, точку в научном диспуте ставить все еще рано. Александр Лукашенко отступил от протокола.

Александр Лукашенко:

Я не стану делать какое-то заключение с постановкой стратегических задач. Но разговор этот был очень важным. С учетом вот этого разговора я вам обещаю, что я приму решения по всем актуальным вопросам, которые были вами обозначены. Давайте договоримся так, что мы возьмем паузу с вами. Хотите, до сентября. Там будет и оценка ситуации, и там будут перспективы. Мы должны наконец-то поставить точку во всех спорных вопросах, типа быть академии такой-сякой, или мы ее переформатируем, или управляться как она будет, и так далее. Это же серьезные вопросы.

В современном мире два самых мощных инструмента для развития страны – наука и технологии. Беларусь обладает мощным интеллектуальным потенциалом, который и должен стать локомотивом инновационной экономики.