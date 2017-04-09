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Обмен опытом в области борьбы с терроризмом, коррупцией и экстремизмом: встреча генпрокуроров Китая и Беларуси

09 апреля 2017 11:19
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Новости Беларуси. Вместе против терроризма и коррупции. 9 апреля в Минске прошла встреча генеральных прокуроров Беларуси и Китая. Главы ведомств утвердили Программу сотрудничества на ближайшие два года.

Она предусматривает обмен опытом в области борьбы с терроризмом, киберпреступностью, коррупцией и экстремизмом.

Обмен опытом в области борьбы с терроризмом, коррупцией и экстремизмом: встреча генпрокуроров Китая и Беларуси-1

Цао Цзяньмин, генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры Китайской Народной Республики:
Заключенное соглашение предусматривает развитие отношений в области подготовки специализированных кадров, обмен опытом по реформированию правовой системы, по ее совершенствованию,

совместные действия и обучение в области борьбы с преступностью.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
В Китае очень сильная практика борьбы с коррупцией, у них есть новые элементы, которые нас интересуют. Какими-то вещами они интересуются и нашими, у нас тоже есть свои ноу-хау.

Генеральный прокурор Китая впервые посетил Беларусь,

хотя визиты представителей ведомства в Минск проходят регулярно. Результатом сотрудничества стало проведение совместных с белорусской стороной научно-практических конференций и обучающих семинаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Александр Конюк # Фотофакт

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