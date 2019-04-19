Как Послание Президента белорусскому народу освещали российские СМИ

Новости Беларуси. К Посланию Президента Беларуси народу и Национальному собранию традиционно приковано внимание не только в нашей стране, но и за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь в речи задаются и основные векторы белорусской внешней политики. Россия – наш стратегический партнер. Неудивительно, что основные российские СМИ буквально на цитаты разобрали слова белорусского лидера. Так, одно из старейших информагентств России «ТАСС» опубликовало сразу несколько материалов, отметив в первую очередь политическую составляющую Послания.

РИА-Новости обращают внимание и на экономику интеграционных процессов. А вот российский медиахолдинг РБК не стал ограничиваться одной-двумя темами и опубликовал основные тезисы практически всей речи Президента.

Тут и оценка наших футболистов, и планы о построении IT-страны, и реакция по «делу медиков». Кстати, в заголовке фигурирует цитата из высказывания именно по поводу коррупции в здравоохранении. Без внимания это событие не оставили и украинские СМИ.

Они в первую очередь анализируют высказывания нашего Президента о проведении парламентских и президентских выборов в Беларуси и статусе русского языка. Следили за событиями в Минске ведущие информационные агентства Азербайджана и Казахстана.