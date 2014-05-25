Александр Лукашенко: Высокий уровень образования и творческий потенциал личности – важнейшие ценности для Беларуси

Новости Беларуси. Высокий уровень образования и творческий потенциал личности являются важнейшими ценностями для Беларуси. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 23 мая на встрече с победителями Международных Олимпиад и конкурсов. Самые одаренные ребята стали лауреатами специальных фондов Президента, которые занимаются поддержкой самых умных учеников и талантливых детей.

Сколько этих медалей, уже и не счесть – говорит 11-классница Варвара Кузьмицкая. Это она так шутит. Девушка – вундеркинд в математике. В 2014 году она получила «золото» на Международной европейской Олимпиаде по математике в Люксембурге.

Женская команда из Беларуси доказала: любая задачка девушкам по зубам. Не зря занимались каждый день.

Теперь можно и наряд на последний звонок подобрать. Скромное платье в стиле Коко Шанель. Собирается со спокойной душой. За поступление и экзамены не волнуется.

Варвара Кузьмицкая, обладатель золотой медали 2-й Европейской математической Олимпиады среди девушек:

Все зависит от того, решаешь ты или не решаешь, занимаешься или не занимаешься.

Задачи девушка щелкает как орешки. Да и свою формулу жизни она уже давно вывела. Образовательные услуги ей предлагали лучшие вузы России, Казахстана, Словакии. Но Варя знает, что будет учиться в БГУ. И станет программистом. А работать мечтает в парке высоких технологий.

Будущему сотруднику с порога рекламируют место работы. Разговор о том, что компания «Гартнер» включила Беларусь в топ лучших стран по выполнению заказов в области программного обеспечения, назвав сильное образование и хорошую зарплату как основные преимущества. Но престиж это еще не все.

Юрий Деревянко, начальник отдела маркетинга и развития парка высоких технологий:

Территория ПВТ — 50 гектаров. Здесь и и жилье. Вот эти здания, которые были построены с поддержкой государства. Идет строительства 6 офисов. И такого же количества жилых домов. Компании-резиденты стараются удержать сотрудников, предоставляют беспроцентные кредиты.

В Беларуси все таланты на виду. 23 мая одаренных учеников и талантливых детей пригласили во Дворец Независимости. Глава государства часто общается с теми, на кого возлагают большие надежды.

Анастасия Жиркевич, обладатель золотой медали 2-й Европейской математической Олимпиады среди девушек:

Для меня самое сложное – это собраться и перебороть свое волнение, быть лучше. Ты знаешь, что представляешь страну, за плечами у тебя родители, твои учителя, тренеры страны. И эта гордость, собственно, и помогает.

Андрей Ильин, серебряный призер Международной Жаутыковской Олимпиады школьников по информатике:

Теперь я могу поступить в вуз без сдачи ЦТ. В вузе я собираюсь продолжать заниматься студенческими Олимпиадами. Вообще, Олимпиады дают человеку способность мыслить системно, абстрактно и решать задачи сложные.

Точные науки – конек белорусских учеников. Хорошие результаты показывают дети по математике. За последние пять лет наши ребята стали обладателями 27 медалей разных достоинств по этой дисциплине.

Чуть меньше наград в копилке по физике и информатике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

На сегодняшний день, безусловно, очень большой интерес к информатике. И это радует, потому что, несмотря на постоянно повышающие требования к заданиям, наши всегда на высоте. И это уже традиция последних, может быть, 10 даже лет.

В Беларуси уже 18 лет действуют специальные фонды Президента, которые занимаются поддержкой одаренных учеников, студентов, а также талантливой молодежи.

Все уже привыкли, что наши дети регулярно становятся лучшими в науке и искусстве. Таких людей продвигают.

Более 250 специалистов, которые сегодня на руководящих постах, когда-то были стипендиатами и лауреатами фондов. Вот, например, как Виктор Бабарикин, который сегодня руководит оркестром.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В нашей стране к молодым талантам особое отношение. Высокий уровень образования, творческий потенциал личности – наши важнейшие ценности. Именно по вашим успехам судят о том, какие национальные научные школы эффективно развиваются, в каких областях наша страна имеет высокий потенциал.

Вам, ребята, еще многое предстоит сделать: завершить образование, определиться с выбором профессии. Но я уверен, что уже в недалеком будущем вы будете представлять нашу науку, умело и оперативно воплощать передовые идеи и технологии в практику, поднимать на новые высоты нашу национальную культуру. Наше государство делает все, чтобы вы могли счастливо жить под мирным небом и развивать свои таланты, не зная ужасов войны, развивать свои таланты.

Дорогие друзья, через несколько дней закончится учебный год. Я желаю успехов всем тем, кому предстоит сдавать экзамены. У кого-то впереди долгожданные каникулы. Вы знаете, как их использовать. Я не стану вас назидать в этом плане. Познакомьтесь ближе с нашей страной, посмотрите на ее природу. Даже я, человек, который бывает в разных уголках нашей страны, но чаще летя по стране, вчера проехал сам 600 км на восток и обратно, проверяя наши дороги, как они эксплуатируются. И с удивлением для себя отметил, что наша природа, когда едешь на автомобиле или выходишь в какой-то лесок, на речку, она совсем другая, недели смотреть на нее сверху. Поэтому я вам советую так же побывать в самых красивых уголках нашей земли. И вы поймете, что лучшего отдыха, чем на родной земле, нигде нет.

Александр Лукашенко лично вручает свидетельства, нагрудные знаки и дипломы тем, кто стал в этот раз лауреатом специальных фондов Президента. Кристина Невдах из Лунинца, например, представила лучший в мире экологический проект.

Кристина Невдах, обладатель золотой медали 7-й Международной Олимпиады экологических проектов:

Когда я была на Международной Олимпиаде в Индонезии, нас встречали со словами «прывітанне», «калі ласка». Мы постараемся оправдать ваши надежды и приумножить богатства родной земли.

Педагоги, спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо за то тепло, за ту энергию, которую вы отдаете нам. Пускай вы получите в два раза больше.

Ребята, какой бы путь мы не избрали, давайте помнить свою родину. Ведь именно из таких маленьких городов, как Лунинец, Шклов,Слоним, Рогачев и других дорогих сердцу мест, и состоит наша большая родина, имя которой – Беларусь.

Мало рассказать – лучше показать. Креативные музыканты, артисты и исполнители пользуются случаем, чтобы все могли убедиться – их отметили не зря. Церемонию продолжил небольшой концерт. Лидия Куксик из Белорусской академии музыки – лауреат международного конкурса цимбалистов.

Было заметно, что такое общение с креативной молодежью президенту по душе. В этот раз он говорил о том, в Беларуси не привыкли зарывать талант в землю.

Александр Лукашенко:

У нас сегодня возможность есть каждому себя проявить. Я очень радуюсь, когда на конкурсах, на Олимпиадах мы слышим имена людей из районных центров, детишек из районных центров, обычных наших городов, как здесь одна из лауреатов сказала, что из этих маленьких городков. И это самое великое для любого государства. Самое главное – иметь равные условия. И в конкурентной борьбе победит сильнейший. Так, как у вас.

Встречу Владу Хандогому мы назначили у двух роялей. Мальчик только что получил гранд-премию и звание лауреата специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Показывает нам нагрудный знак и подарки от главы государства.

Еще говорит, есть денежная премия – 8 миллионов. Его эти деньги немного приблизили к мечте.

Влад Хандогий, лауреат 1-ой премии международного конкурса исполнительского искусства им. Свиридова:

Я мечтаю о стейнвейе - это такой же инструмент как и все, но у него хорошее звучание, хорошая клавиатура. Короче, очень хороший рояль. И струны очень качественные.

В этом году Влад стал лауреатом первой премии международного конкурса исполнительского искусства имени Свиридова. В свои 12 он уже довольно знаменит. Пиар-менеджером пока не обзавелся, рекламной стороной занимается сам. Ведет личную страничку Вконтакте и даже подготовил презентационный ролик.

Съемочная группа программы «Неделя» на СТВ тоже не могла упустить возможность послушать исполнение юного мэтра. И этот импровизированный концерт собрал немало зрителей. Кто-то фотографировал, кто-то снимал видео, а кто-то просто стоял в своих мыслях. Мы, конечно, не музыкальные критики, но, кажется, это тоже дорогого стоит, когда человек за роялем может покорить сердца не только строгих судей, но и простых людей. И ему это удалось.

Дарья Кравченко:

Я сразу почувствовала эти профессиональные нотки. Талант! Этим и привлек внимание. Будоражит мое сердце и сознание. Очень красиво парень играет, мне очень понравилось.

Музыка льется, а вот путь к этому искусному исполнению, уверяет Влад, не как по нотам. Скорее, как клавиатура: клавиша белая, клавиша черная.

Влад Хандогий, лауреат 1-ой премии международного конкурса исполнительского искусства имени Свиридова:

Смысл того, сложно или нет, то она не считается черной. Потому что путь очень сложный. А белая, потому что мне это нравится.

Валентина Железная, СТВ:

Наградами и премиями фондов Президента за 18 лет уже были отмечены порядка 30 тысяч человек и коллективов. Кто-то в 12, кто-то в 13, кто-то в 15 лет они уже работают на имидж страны. И все хотят только одного: чтобы их первые шаги вывели на дорогу в большое будущее.

Каждый человек по своему одарен. Но не у каждого хватает сил, терпения, чтобы воплотить талант в научное открытие или признание в искусстве. Эти дети уже сделали свой первый шаг. И на них возлагают большие надежды.