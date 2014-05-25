Украина накануне выборов - как «Киевский» торт для политиков. А избиратели жалеют, что в бюллетене нет Александра Лукашенко

В Украине 25 мая - день ключевой. Выборы Президента Украины назовут не только имя нового главы государства, но и обозначат сегодняшние границы этой страны. Для Крыма эти выборы не актуальны, но сегодня рисуют карту Донбасса, где выборы состоятся, а где будут заблокированы противниками центральной, если так можно сказать, киевской власти. Чем живет Киев и украинцы в целом, накануне выборов выяснял специальный корреспондент «Картины мира» Александр Добриян.

В последнее время на Майдане не слышно громких лозунгов, да и вообще не многолюдно. Обитатели палаточного городка разъехались кто на войну, а кто по домам. Но свято место пусто не бывает. Их сменили торговцы сувенирами. Аллея скорби на улице Институтской, пожалуй, единственное свободное от коммерции место, вся остальная территория — это территория заработка на национальной трагедии.



Символы «Революции годности», как окрестили зимние киевские события, сегодня растиражированы на бесконечных календарях, футболках, магнитиках и прочей «сувенирке».

Киевлянин Михаил живёт на майдане с февраля. К торговле идеалами революции относится крайне негативно. В своей же палатке он организовал Музей Майдана. На бесплатных экскурсиях подробно рассказывает желающим все подробности революционного быта.

Среди известных посетителей музея первый солист легендарной AC/DC Дэйв Эйвонс. На память оставил на виниле автограф.

А в общем-то туристический сезон провален. В этом на 100% уверен продавец с самого главного сувенирного ряда страны — Андреевского спуска.

Александр торгует здесь не один десяток лет, но сувениров с майдана у него не найти. Позиция принципиальная.

Александр:

Туристов нет как таковых. Россияне на майские раньше приезжали. Иностранцев вообще нет, им там, наверное, говорят, чтобы не ехали.

И если в самом Киеве худо-бедно заработать можно, то в районах люди рады любой копейке. Павел приезжает в столицу несколько раз в неделю вахтами по два дня за 100 километров. На жизнь своей семье некогда успешный менеджер теперь зарабатывает частным извозом.



Павел Бганцев, таксист:

Тяжело стало. Работы нет. На 70% упало весь бизнес. Денег у людей нет. На государство работать бесполезно — зарплаты копеешные, а цены растут. Килограмм картошки 8 гривен.

Причины, по которым пострадал бизнес и Александра и Павла, а также тысяч их коллег, долго искать не приходится. Вот уже полгода новости из Украины чаще всего звучат как сводки с фронта.

Сначала горел Майдан и его окрестности, затем был Крым, сегодня в огне Донецкая и Луганская области. Неспокойно в Одессе и на Харьковщине. Нынешние президентские выборы, назначенные Верховной Радой сразу после бегства из страны президента Виктора Януковича, пройдут в прямом смысле слова в военно-полевых условиях. Даже в самом Киеве накануне в обычной квартире найден целый склад оружия - владельцы планировали устроить в день выборов провокацию.

И всё-таки выборов в Украине ждут с нетерпением, простые люди хотят верить, что вновь избранный президент поставит точки во всех бедах. Слишком много пережили они за последнее время. В два раза поднялись цены на все, соответственно уменьшились зарплаты.

Людмила Жайворонок, пенсионер, житель Киева:

Мы страшно переживаем. С тревогой и болью. Страх вселился в нас и до сих пор живёт в нас. Самые обычные люди-патриоты, они понимают что всё пройдёт. Что мы изберём президента и всё наладится. Но мы хотим сильного и для народа, чтобы сделал что-то. А пока переживаем, плачем и плохо спим.

Нынешняя предвыборная кампания проходила в небывало сжатые сроки — на всё про всё у украинцев было 90 дней.

Что касается кандидатов в президенты, то их то в отличие от времени оказалось предостаточно. Выбирать украинцы будут из 21-го кандидата. Ещё несколько сняли свои кандидатуры. Всего же документы в ЦИК подавало более сорока человек: стать президентом Украины изъявил желание даже герой фантастической киноэпопеи «Звёздные войны» тёмный лорд Дарт Вейдер. Примечательно, что у соискателя оказался и украинский паспорт на такое необычное для славян имя. В регистрации сказочному персонажу отказали из-за ошибок в анкете. Но делу время, а потехе час: по мнению политологов, из 21 кандидата в президенты реальных всего несколько.



Михаил Слесаренко, руководитель агентства политических исследований и консалтинга:

Большая тройка - Порошенко, Тимошенко, Тигипко. Тигипко серьезно отличается от первых двух. Сейчас его позиция - прежде всего, мир.



При этом около 20% украинцев отмечают, что окончательно не определились с выбором. Бойкотировать плебисцит планируют всего 12 процентов избирателей.

Интересный факт отмечают политологи. На вопрос, какой бы украинцы хотели видеть свою страну в ближайшем будущем, респонденты указывают на «что-то среднее между Беларусью и Финляндией». Выбирая лидера, в Украине не без интереса изучают опыт соседей и как оказалось, не только западных.



Николай Масло, кандидат технических наук Национального технологического университета Украины:

У белорусов хорошее доверие к власти своей. У украинцев никакого доверия к своей нет.



Людмила Жайворонок, пенсионер, житель Киева:

У нас даже говорили, вот бы нам такого лидера. Он сильный. Он принципиальный. Имеет свою позицию. Я говорю об Александре Лукашенко. Мы восприняли его как неординарного лидера. Он довольно сильный. Имеет политическую волю и сумел своему народу доказать, что многое может.

Александр, бизнесмен:

Интервью Александра Лукашенко мне понравилось. Хорошо сказал по поводу «своей земли». Наш сбежал, как последняя крыса, грубо говоря. А ваш четко сказал: ни пяди земли бы не отдал.

И всё таки выбрать украинцам придётся из тех кандидатов, которые есть в бюллетени.



Крым, Донецк, Луганск... Украина накануне президентских выборов напоминает вот этот «Киевский» торт. Желающих получить лакомый кусок более чем достаточно. А поэтому главное чего ждут украинцы от своего нового президента — это объединение всей страны на условиях мира и стабильности. Больше остальных данному критерию по мнению украинцев отвечает бизнесмен и политик Пётр Порошенко. И многие аналитики признают: не победить на этих выборах ему может помешать лишь чудо. Однако, не стоит забывать, что Украина теперь снова парламентско-президентская республика. А это значит: полномочий у президента гораздо меньше чем у Верховной рады. Так что главная интрига всё ещё впереди — парламентские выборы могут состоятся уже нынешней осенью.

Трудно разобраться, кто за кого сегодня в Украине! Ситуация практически, как в старом добром кинофильме «Свадьба в Малиновке»: даже находясь в Украине трудно понять. А вот со стороны? Как видятся украинские события в России, рассказывают федеральные каналы. У Европы, естественно, иная точка зрения. Мнение официального Минска, и свое личное, видимо, высказал на неделе Президент Лукашенко в интервью Ксении Собчак для телеканала «Дождь».

Александр Лукашенко:

Все произошедшее в этих «республиках» в последнее время (референдум и так далее) с точки зрения права, согласитесь, это ничтожно. Что, нет?!

Кстати, они недавно за круглым столом в Киеве их представители признали, что с точки зрения права это не имеет никакого значения, потому что (я не говорю в каких условиях проводился референдум) любой референдум должен проводиться на основании Конституции. Слишком много уже наломали дров в Украине! Я очень хорошо знаю (лучше, чем кто-либо, наверное, в России), что происходит в Украине, по разным каналам: народ дурманили, народ ошалел в Украине! Они ничего не понимают, они не понимают, что происходит!

У меня есть люди, которые звонят в Луганскую и Донецкую области постоянно и на уровне средних людей, и обычных людей спрашивают: как и что. Вот на основании этого я делаю вывод: одурманили народ. Федерализация, децентрализация, евроинтеграция и прочее! Народ ничего не понимает!

Тут Путин прав — надо собраться и поговорить с этими так называемыми «сепаратистами». Чего же вы хотите? Более того, если вы - власть, вы должны быть авторитетными, в противном случае с вами никто разговаривать не будет. Хоть какая-то власть — вы туда поезжайте! Поезжайте, не повторяйте ошибку Януковича!

В этой ситуации нужен лидер, нужен человек, который придет, скажет (вспомните своего отца, как на съезде было: вот так сделаем [говорил он] — и пойдут все!). Не было в истории случая, чтобы кто-то, партии, вывел из этой ситуации народ. Нет! Всегда появлялись личности. Ее нет! И в этом вся трагедия!

И можно называть сепаратистами, фашистами и так далее, но от этого ситуация не изменится, поэтому я никогда не использовал эти термины — сепаратисты, террористы. Я исходил из того (наверное, вы со мной согласитесь), что Украина должна быть единым целостным государством, и «нашим». Когда начинают говорить федерация (Восток там, Запад там) я говорю, что нет — и Восток, и Запад — это Украина. И она должна быть «нашей»! Это наша колыбель, если хотите, это должна быть нашей цитаделью славянской!