Петер Шпулер, генеральный директор компании «Штадлер Рейл Групп», предложил сделать в Беларуси поезд для минского метро

Новости Беларуси. О хоккее говорили и на встрече Президента с влиятельными европейскими инвесторами. Это руководители крупных компаний Швейцарии, Германии и Польши. Их имена хорошо известны на мировой бизнес-арене. А Петер Шпулер, глава «Штадлер Рейл Групп», давно закрепился в Беларуси. Его компания реализует у нас инвестпроект по организации производства электричек. Но серьезный разговор о бизнесе, а это было накануне полуфинальных игр на Чемпионате — начали с «горячей» темы. К слову, Беларусь, Швейцария и Германия выступали в одной подгруппе на мировом первенстве.

Петер Шпулер, председатель наблюдательного Совета, генеральный директор компании «Штадлер Рейл Групп» (Швейцария):

Единственная проблема — то, что белорусские хоккеисты выбыли из турнира. Мы с коллегами были на арене и болели за вашу команду.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы знаем, почему они проиграли. Застарелая болезнь защиты. Чем стали страдать швейцарские и немецкие хоккеисты.

«Штадлер Рейл Групп», ведущий европейский производитель автобусов, электричек и трамваев, уже два года сотрудничает с Беларусью. Первый взаимный интерес — комфортные электропоезда бизнесс-класса, которые уже курсируют по Беларуси. Их произвели в Швейцарии, но в ближайшее время такие же электрички сойдут и с белорусского конвейера. На финише и проект по созданию современного трамвая. Успехи швейцарской компании в Беларуси, безусловно, хороший пример для бизнесменов и инвесторов из других европейских государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Петер Шпулер:

Мы уже изготовили у вас первый трамвай европейского уровня. Кстати, он на выставке и «Минск-Арены». С этой техникой мы планируем не только закрепиться на внутренним рынке Беларуси, но и успешно торговать на экспорт. У нас есть предложение: сделать в Беларуси поезд для минского метро, это будет хороший образец и для выхода на другие рынки, к примеру, крупных городов России.

Александр Лукашенко:

Когда Петер приехал к нам и предлагал нам один из железнодорожных пассажирских поездов, пригласил меня прокатиться на этом поезде. Я должен сказать, что комфорт не хуже, чем в известном «Мерседесе». Я ему предложил: если ты хочешь работать в Беларуси, давай построим здесь завод, он несколько секунд подумал и говорит: сделаем. Надо отдать должное, мы очень ценим его этот, может быть, несколько эмоциональный порыв, который воплотился в материальное производство.