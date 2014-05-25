Ахмет Узюмджю, гендиректор Организации по запрещению химического оружия: Уже уничтожено 80% всего химоружия на планете

Новости Беларуси. В Беларуси может появится региональное отделение Организации по запрещению химического оружия. Об этом стало известно на встрече Александра Лукашенко с главой этой международной организации. Сегодня в её состав входят 190 государств. А основная задача — уничтожение существующих во всём мире арсеналов химоружия.

По-настоящему масштабный шаг в этой сфере уже сделан. Более 80% химического оружия на планете уничтожены. Именно за это в прошлом году организация получила Нобелевскую премию мира. Её в Осло на специальной церемонии передали главе организации Ахмету Узюмджю.

А программа «Неделя» на СТВ не упустила возможность задать нобелевскому лауреату несколько вопросов.

Господин Узюмжу, есть такая фраза: «Хочешь мира — готовься к войне». Она существует почти 2000 лет. Вы согласны с этим?

Ахмет Узюмджю, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия:

Эта фраза не совсем подходит нашей организации. Мы не готовимся к войне. Мы обеспечиваем мир. Поэтому в нашем случае это немножко по-другому.

Сейчас благодаря американским блокбастерам и фильмам-катастрофам как выглядит война в том числе и с применением химического оружия знает любая домохозяйка. Вы смотрите подобные фильмы, как зритель или видите нестыковки, ляпы в них?

Ахмет Узюмджю:

Это практически невозможно. Ведь сегодня в нашей организации 190 государств и только 6 стран мира не являются участниками конвенции. В настоящее время уничтожено 80% всего химоружия на планете, поэтому когда вы смотрите такие фильмы мы рады, что такая картинка вряд ли может стать реальностью. Но это не значит, что мы не должны обращать на это внимание. Мы должны быть готовы к такому развитию событий, особенно в том случае, когда химоружие может быть использовано в террористических целях.

Такие фильмы могу для кого-то стать руководством к действию? Например для тех, у кого в руках все еще сохраняются вот эти 20 % химоружия.

Ахмет Узюмджю:

Я надеюсь, что такой сценарий невозможен. Но в то же время риск исключить нельзя. С учетом существующих технологий, которые в принципе, несложные, производство химоружия остается возможным. И последствия его применения очень серьёзные. Я встречался с теми, кто пострадал от использования горчичного газа в ходе иракской войны. И эти люди уже никогда не смогут жить прежней жизнью.

Уже уничтожено более 80% всего химоружия на Земле. Скажите, когда наступит тот день, что у нас вообще не будет химоружия, и чем Ваша организация займется уже на следующий день?

Ахмет Узюмджю:

Наша организация живет под девизом: «работать совместно». Уничтожение всего химоружия реально через 3-5 лет. Тогда будет достигнут, как мы говорим, «глобальный ноль». После будем наблюдать за тем, чтобы ни в одном регионе мира не появилось новое оружие. И, конечно, будем работать с шестью оставшимися государствами, чтобы конвенция стала универсальной. И, безусловно, мы будем рассказывать общественности о химоружии, чтобы оно больше не появилось. Также мы продолжим стимулировать умеренное развитие химии для различных отраслей промышленности.

Тем более , у вас есть возможность сотрудничать с Беларусью. У нас огромный нефтехимический и химический комплекс.

Ахмет Узюмджю:

У нас нет никаких вопросов к Беларуси. Ваша страна всегда - на протяжении 17 лет - была активным участником Организации по запрещению химического оружия. Никаких проблем за это время не существовало, поэтому мы бы хотели сохранить такой высокий уровень сотрудничества.

Вы говорили, что через несколько лет будет достигнут глобальный ноль. Я полагаю, что это еще один повод на получение нобелевской премии мира. Еще одной.

Ахмет Узюмджю:

Спасибо большое.

Славяне любят говорить, что на самом деле — мир спасет любовь. Вы согласны с этим?

Ахмет Узюмджю:

Конечно, конечно. Спасибо вам.