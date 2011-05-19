Александр Лукашенко встретился с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым

Президент подчеркнул, что страны сегодня сотрудничают по многим направлениям. За последние пять лет взаимный объем торговли возрос примерно в пять раз. А за истекший период текущего года, по сравнению с прошлым, – в десять. В частности, одно из последних и важных направлений взаимодействия – поставки в Беларусь азербайджанской нефти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основа наших отношений – в том числе и наши добрые чувства в отношении друг друга. Вы нам здорово помогли.

Наша независимость и наш суверенитет, к сожалению, сегодня упираются в эти злосчастные энергоносители, сырье, материалы – у нас такая экономика. И вы подставили нам плечо, в прошлом году в том числе. Мы сегодня перерабатываем азербайджанскую нефть высочайшего качества.

Вы просто нас защитили и спасли нашу независимость и суверенитет, также как и Венесуэла. Поэтому мы вам искренне за это благодарны.

Я хочу, чтобы вы передали президенту Ильхаму Алиеву, что мы будем верны договоренностям, которых мы достигли, в том числе и недавно, в Баку, когда я был у вас.

Ягуб Эюбов, заместитель премьер-министра Азербайджана:

Самые добрые слова за то, что у нас есть, за то, что вы оказываете нам поддержку. За то, что лично вы создали такие условия, что наши министерства, производственные участки, организации, компании, фирмы работают и делают это от души.