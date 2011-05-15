Юрий Шевцов: Судьба стран Восточной Европы в Евросоюзе предопределена — это поставщики рабочей силы

Что сегодня можно сказать о погоде в европейском доме? По данным социологов, чуть более половины Европы верит в успешное преодоление трудностей.

Юрий Шевцов, политолог:

Европа сейчас переживает очень сложный кризис. Он будет тянуться достаточно долгое время. Параметры этого кризиса уже просматриваются. Сейчас основные проблемы в Греции, скоро пойдет обострение в Португалии. В Ирландии более-менее удалось сгладить проблемы.

Проблемы в Испании, которые сейчас назревают, придется решать с большим трудом, ибо тех финансовых ресурсов, которые Евросоюз выделил на преодоление проблем периферийных стран, заведомо не хватит на преодоление проблем в этой стране. Испанская проблема некоторое время еще будет созревать, поэтому Европа будет готовиться к этому и решать ее потом. В ближайшие несколько лет Европа будет скована проблемами периферийных стран.

Восточная Европа во время финансового кризиса в позапрошлом году попала под угрозу гораздо большего коллапса, чем тот, который сейчас мы наблюдаем в Греции. Европейский союз сразу нашел около 100 млрд евро, которые пошли на предотвращение кризиса в этих очень слаборазвитых странах. Приняв эти средства, восточно-европейские государства — члены Евросоюза — лишились своего экономического суверенитета. В целом, они вынуждены подчиняться сложному механизму централизованного управления, который мы называем Брюсселем. Сейчас похожее происходит с Грецией, Португалией, Испанией, Ирландией. Так, Ирландия сопротивлялась ратификации Лиссабонского договора. Сейчас это уже вряд ли возможно.

Повлияют ли мигранты на события в Европе?

Юрий Шевцов:

Повлияют. В зависимости от того, как пойдет кризис в арабских странах, могут быть введены ограничения по перемещению по Евросоюзу граждан неевропейских стран. Но я не думаю, что будет откат в Шенгене внутри самого Европейского союза. Наоборот, сейчас в Восточной Европе происходит уникальная ситуация, связанная с тем, что Германия открыла своей рынок труда для Прибалтийских стран, что оголяет эти страны. Например, с 2004 года из Литвы уехало 500 тысяч человек на работу, а с 1991 года — около 1 млн человек. Открытие рынка труда в Германии привело к тому, что у них забиты автобусы всех маршрутов, которые едут в Германию.

А что касается Румынии и Болгарии, которые летом должны войти в Шенген?

Юрий Шевцов:

Румыния является последним неисчерпанным внутренним резервуаром рабочей силы для развитой части Евросоюза. Если не сейчас, то когда будет вытянута рабочая сила из Прибалтики и Польши, то, скорее всего, для Румынии и Болгарии будет полностью приоткрыт Шенген.

Получается, что сейчас сильные страны ЕС делают всё, чтобы ослабить и без того слабые страны?



Юрий Шевцов:

Вступив в Евросоюз, любая страна лишается суверенитета. Каждая страна просто занимает в нем свое положение. Судьба стран Восточной Европы в Евросоюзе предопределена — это поставщики рабочей силы.

Только Беларусь пошла другим путем. Она сохранила крупную промышленность и реальный сектор производства. Это как раз то, что очень ослаблено в других восточно-европейских странах. В Беларуси сохранилась управляемость своей экономикой из столицы своего государства. Восточно-европейские страны передали своей суверенитет — формально и неформально — в очень значительной степени в руки Брюсселя.

В силу того, что в Беларуси сохраняется свое коренное производство, не допускается сход огромных масс мигрантов за пределы своей страны.

Как сейчас можно охарактеризовать отношения Беларуси и Евросоюза?

Юрий Шевцов:

Беларусь с Евросоюзом имеет напряженные, но не слишком конфликтные отношения. Евросоюз не готов принимать Беларусь в свой состав. Белорусское государство и общество, в общем, особо и не стремятся занять позицию Литвы в Европе, войдя в Евросоюз. Я думаю, долгое время у нас будет соседство, а когда соседствуют разные социально-экономические системы, причем такого разного уровня и масштаба (мы — 10-миллинное государство и Евросоюз — 550 млн человек), всегда возникают шероховатости и сложности в отношениях.