А. Лукашенко – премьер-министру Украины: У нас очень добрые, теплые чувства в отношении вашего государства и народа

Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Глава государства отметил, что хотел бы обсудить ряд конкретных вопросов двухсторонних отношений и подтвердил готовность Беларуси сотрудничать с Украиной по всем направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь как была, так и остается верна своим принципам, как была надежной союзницей нашей братской Украины, так и останется. У нас очень добрые, теплые чувства в отношении вашего государства, вашего народа.

Хотел бы обсудить с Вами ряд конкретных вопросов. Хочу заверить, что любые предложения Украины, которые идут на пользу наших государств, будут поддержаны, приняты и непременно реализованы. Мы готовы сотрудничать по всем направлениям.

Николай Азаров, премьер-министр Украины:

Настало время переходить от торгово-экономического сотрудничества, к сотрудничеству в более широком смысле. Прежде всего, это касается организации производств – наших у вас и ваших у нас.

Отметим, Украина – один из стратегических торговых партнеров Беларуси. Она занимает второе место по объемам товарооборота и третье – по экспорту среди всех партнеров Беларуси.

За три месяца текущего года двусторонний товарооборот составил миллиард двести тысяч долларов. По сравнению с таким же периодом 2010 рост более чем наполовину. А экспорт увеличился практически на 70%.

В настоящее время действует 9 белорусско-украинских совместных сборочных производств, из них 6 – в Украине, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».