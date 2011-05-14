За последний год количество обращений в Администрацию Президента из Брестской области увеличилось на треть

Владимир Макей провел личный прием граждан в Брестском облисполкоме. С наболевшим пришли более сотни человек.

С вопросом от записанных на прием жителей города Барановичи так никто и не приехал. Но на рассмотрение Владимира Макея жалоба попала. Недовольны жильцы капитальным ремонтом их домов. Еще в апреле строители должны были завершить работы на кровле, поменять коммуникации и окна, вернуть презентабельный вид фасаду и привести в порядок дворовую аудиторию.

Алла Позняк, главный специалист Барановичского межрайонного комитета государственного контроля:

Бюджетные средства, направляемые на ремонт, перечислялись своевременно и в полном объеме. Но подрядчик до сих пор эти работы не выполнил, что вызывает обоснованные многочисленные жалобы жильцов.

За полгода на двух этажах двухподъездного дома не сделано почти ничего. Из выделенных на ремонт средств, а это 1 миллиард 400 миллионов рублей, подрядчик освоил чуть более 300 миллионов. Но за эти деньги… дом довели до аварийного состояния: крыша течет, стены рушатся. Бюджетные деньги здесь осваивают не профессиональным подходом, а строительными хитростями: например, арка буквально разваливается по кирпичикам. Но вместо того, чтобы укрепить и отремонтировать, ее просто подперли. Наверное, надежно.

Жильцы не перестают жаловаться. Вопрос у них один: как жить в таких условиях?

Леонид Гиль, заместитель начальника ЖРЭУ (г. Барановичи):

В настоящее время подготовлен пакет документов для передачи материалов в суд. Так как генподрядчик своих обязанностей не выполняет.

Сергей Лысый, директор ООО «Виста»:

Просто начали ремонт уже осенью: октябрь-ноябрь, погодные условия. Что есть, то есть. Крыша будет доделана на следующей неделе. Тут опять проблемы — нужна техника, у нас своей вышки нет.

Но пока директор подрядной организации убеждает в том, что все будет сделано, на объекте ни кровельщика, ни штукатура, ни электрика. И это в разгар рабочего дня. К слову, за аналогичный период в Барановичах уже другие строительные организации сдали 12 таких же домов.

Анатолий Леонидович, как и еще несколько сотен жителей Бреста, уже не первый год не может прописаться на личных квадратных метрах. Решить свой квартирный вопрос брестчане пытались в долевом строительстве. Однако, оказались не в доле. Фирма-застройщик оставила после себя лишь каркасы незавершенных домов. Власти бездействуют.

Анатолий Антонюк, дольщик:

Мы уже прошли круги ада обращений к местным властям. Везде один и тот же ответ: вступайте в ЖСПК, платите деньги.

Искать правду обманутые дольщики пришли на прием Главы Администрации Президента. Владимир Макей сказал откровенно: в любой другой стране к подобным претензиям власти отнеслись бы спокойно, предоставив право гражданам разбираться самим в судебном порядке. Но государство пошло навстречу. Ответ Вламира Макея был однозначным — разобраться и помочь людям.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

В другом государстве на вас махнули бы рукой и забыли бы. Ни Глава Администрации, ни глава облисполкома, ни облисполком не занимались бы решением вашего вопроса. Формально, они абсолютно правы: вы заключили договор с частной фирмой, фирма прогорела. На Западе бы уже давно сказали: идите судитесь — и вы судились бы годами. Но президент поручил властям заниматься этим вопросом. Потому что вы граждане этой страны. Я соберу у себя генпрокурора, министра внутренних дел и председателя Комитета госконтроля, чтобы ускорить изучение всех материалов и максимально быстро закрыть эту проблему.

Сам прием затянулся более чем на два часа. Треть обращений касалась работы правоохранительных органов, судебной системы и местной власти. Много вопросов было по строительству жилья, споры по земельным участкам, немало нареканий в адрес служб жилищно-коммунального хозяйства. Но, как уже позже отметил Владимир Макей, прием показал, что и горисполком, и областной исполнительный комитет владеют ситуацией и эффективно реагируют на все проблемы.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Некоторые граждане обращались с конкретными вопросами, и даже то, что председатели горисполкома и облисполкома говорили о том, как будут решаться те или иные проблемы, свидетельствует о том, что горисполком и облисполком относятся не поверхностно к просьбам граждан, а внимательно изучают и выстраивают соответствующие планы работы на перспективу. Да, проблемы есть. Некоторые вопросы требуют более глубокого изучения. Но в целом трагедии нет. Работа ведется планово.