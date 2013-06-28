Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным людям страны

Новости Беларуси. Президент Беларуси 28 июня вручил госнаграды заслуженным людям страны. Как отметил Александр Лукашенко, награждение лучших представителей разных профессий в канун 3 июля уже стало доброй традицией. Ордена и медали – это признание заслуг тех, кто создает новые рабочие места, внедряет передовые технологии, пополняет налогами бюджет страны, вносит весомый вклад в развитие социально-культурной сферы регионов и столицы Беларуси, заботится о росте благосостояния наших граждан.

Также орденом за личное мужество посмертно был награжден милиционер патрульно-постовой службы Игорь Иванчик, погибший при исполнении служебных обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 человек: специалисты высочайшего уровня — собрались 28 июня утром в зале «Республика». Врачи, артисты, бизнесмены, военные, ученые, спортсмены — лучшие в своем деле. Символично, что самые почетные награды из года в год вручаются в преддверии главного государственного праздника — Дня Республики.

В своем выступлении перед гостями Президент напомнил о том, как важно чтить героев не только прошлых лет, но и настоящего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В преддверии главного государственного праздника – Дня Республики – мы вспоминаем о мужестве воинов-победителей, изгнавших фашистских оккупантов с белорусской земли и подаривших свободу и мир нашему народу. О тысячах тружеников, чьими руками были восстановлены разрушенные города и села. И чествуем сегодня тех, кто достойно продолжает славные традиции верного служения Отечеству, его защите, укреплению и всестороннему развитию.

Неслучайно награждение лучших представителей разных профессий и сфер деятельности в канун 3 июля уже стало доброй традицией. Нынешняя церемония вручения наград должна нам напомнить и о том, что в нынешней мирной жизни есть место не только трудовых свершениям, но и проявлению героизма.

В этот день мы вручаем орден «За личное мужество» семье Игоря Леонидовича Иванчика. Милиционера патрульно-постовой службы главного управления внутренних дел Минского горисполкома. Игорь Леонидович, к сожалению, обладая мужской профессией, погиб при исполнении служебных обязанностей, спасая товарища. Для всех нас он навсегда останется примером отваги и самоотверженности. Эта награда – знак глубокого уважения к людям, посвятившим свою жизнь борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка в обществе.

Орденом за личное мужество посмертно награжден Игорь Иванчик. Прапорщик погиб 8 января этого года. Милиционер патрульно-постовой службы с напарником приехали по вызову из-за стрельбы в одном из частных секторов Московского района Минска. В момент, когда правоохранители попытались поговорить со стрелком, тот открыл огонь. Игорь Иванчик своим телом закрыл товарища. 28 июня награда была вручена матери героя.

И еще много наград нашли своих достойных обладателей. Отдельно разговор зашел о предпринимателях. В частности тех, кто смог сделать из своих предприятий бренды международного масштаба.

Александр Лукашенко:

В последние годы особое звучание приобрела тема партнерства государства и частного бизнеса, повышения его социальной ответственности. И здесь у нас немало хороших примеров взаимодействия и в развитии производственного потенциала, так и в реализации социальных программ. В зале немало представителей государственного производственного сектора экономики. Достижения каждого из них отражает успехи конкретных предприятий разных отраслей. Перед ними сегодня стоят очень ответственные задачи модернизации производства, наращивания экспорта, повышения качества и рентабельности выпускаемой продукции в новых, более жестких условиях хозяйствования.

Игорь Конончук — директор крупного холдинга по производству продуктов из молока. Сейчас предприятие активно работает над укрупнением: уже перерабатывает 80% молока Могилевской области. А это миллион тонн в год. Отсюда и результат: выручка на одного работника — около 113 тысяч долларов.

Игорь Конончук, директор холдинга по производству молочной продукции:

Мы на сегодняшний день очень активно проводим модернизацию нашего предприятия и принимаем участие в развитии сырьевой зоны. Это 100 ферм деревянных, и на сегодняшний день мы туда очень активно вливаем инвестиции. То есть берем кредитные ресурсы и развиваем сырьевую зону. Для чего, для того, чтобы в будущем получать больше молока. Потому что молоко на сегодняшний день в нашей стране – это наша нефть.

Уверенно работают и производители продуктов питания из Бреста. Оказывается, добиться стабильного роста можно и в условиях жесткой конкуренции. Главное — следить за качеством и постоянно внедрять новые технологии.

Александр Мошенский, генеральный директор белорусско-германского предприятия по производству продуктов питания:

Каждый год мы добавляем в среднем по тысяче рабочих мест, добавляем на 15-20% рост экспорта, рост производства, поэтому будем надеяться, что эти темпы удержатся и будем все делать для того, чтобы и страна развивалась, и предприятие развивалось, люди выше зарплату получали.

Александр Лукашенко также отметил успехи талантливых ученых, медработников, педагогов, пограничников, спортивных тренеров, лесоводов и деятелей культуры. Глава государства отметил, что театральное искусство в Беларуси развивается и привлекает все больше поклонников.

Елена Шведова, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета:

Конечно, я сейчас сидела и прослезилась, потому что, наверное, вся моя жизнь была посвящена искусству, вся моя жизнь принадлежит людям, театру. Я всегда на сцене, когда пою, смотрю в зал с благодарностью всегда, вижу нашу белорусскую публику, замечательную публику. Конечно, я признательна, мои чувства переполняют меня.

В заключение Глава государства пожелал всем сегодняшним гостям, чтобы эти награды стали для них стимулом к новым достижениям на благо Беларуси.