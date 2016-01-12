Прямой эфир

Гродно: в Коложской церкви прошла панихида по Владимиру Мулявину

12 января 2016 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Добрые слова в адрес Владимира Мулявина звучали сегодня, 12 января, и в Гродно. В Коложской церкви прошла панихида по белорусскому «песняру».

Легендарный музыкант имел непосредственное отношение к возрождению этого памятника древнего зодчества. Мулявин пожертвовал средства на восстановление внутреннего убранства храма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Данильчик, клирик Коложской церкви Гродно:
Калі адраджалася богаслужбовае літургичнае жыццё на прыходзе, ён бачыў усе праблемы, усе патрабаванні і сам прапанаваў унесці свой уклад. І ахвяраваў пэўныя грашовыя сродкі на ўзвядзенне вось гэтага разнога, драўлянага іконастаса, які вы бачыце зараз у царкве. Які вельмі прыгожы, зараз знаходзіцца тут і нам нагадвае пра дабрачынную дзейнасць Уладзіміра Мулявіна.

# общество # Православные в Беларуси # Игорь Данильчик

Другие новости рубрики

Все новости
В России впервые выдали водительские права мужчине с дуршлагом на голове
12 января 2016 15:29

В России впервые выдали водительские права мужчине с дуршлагом на голове

Поезда будут ходить чаще: минское метро продлевает вечерний и утренний час пик
12 января 2016 15:00

Поезда будут ходить чаще: минское метро продлевает вечерний и утренний час пик

Обесточенные деревни, заметенные дороги: циклон «Даниэлла» движется на север Беларуси
12 января 2016 14:23

Обесточенные деревни, заметенные дороги: циклон «Даниэлла» движется на север Беларуси