Гродно: в Коложской церкви прошла панихида по Владимиру Мулявину

Новости Беларуси. Добрые слова в адрес Владимира Мулявина звучали сегодня, 12 января, и в Гродно. В Коложской церкви прошла панихида по белорусскому «песняру».
Легендарный музыкант имел непосредственное отношение к возрождению этого памятника древнего зодчества. Мулявин пожертвовал средства на восстановление внутреннего убранства храма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Данильчик, клирик Коложской церкви Гродно:
Калі адраджалася богаслужбовае літургичнае жыццё на прыходзе, ён бачыў усе праблемы, усе патрабаванні і сам прапанаваў унесці свой уклад. І ахвяраваў пэўныя грашовыя сродкі на ўзвядзенне вось гэтага разнога, драўлянага іконастаса, які вы бачыце зараз у царкве. Які вельмі прыгожы, зараз знаходзіцца тут і нам нагадвае пра дабрачынную дзейнасць Уладзіміра Мулявіна.