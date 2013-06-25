VIII форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ пройдет в сентябре в Минске

Новости Беларуси. Беларусь достойна принять мероприятия самого высокого уровня. Это подчеркнули 25 июня организаторы VIII форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Он пройдет в Минске уже в сентябре. В свое время инициатором такой встречи выступил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств Содружества.

Форум объединяет научную элиту, людей искусства. В 2013 году одной из главных тем станет охрана окружающей среды. Ведь 2013 в СНГ объявлен Годом экологической культуры.

В центре внимания будут и другие вопросы интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полад Бюльбюль-Оглы, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества фонда государств-участников СНГ (Азербайджан):

2013 год объявлен Годом экологической культуры. Конечно, сегодня в таком бурно развивающемся мире и среди тех событий, которые происходят во всем мире, в том числе в СНГ, очень важно, чтобы встречалась интеллигенция, особенно молодежь. Поэтому очень важно сохранить толерантность, сохранить уважительное отношение друг к другу, сохранить понимание проблем друг друга. Вот для этого и проводятся такие форумы.

Михаил Швыдкой, сопредседатель правления Межгосударственного фонда по гуманитарному сотрудничеству фонда государств-участников СНГ (Россия):

Проблема миграции, трудовой миграции – тоже проблема на постсоветском пространстве. Словом, я думаю, что такого рода встречи умных людей из всех стран позволят дать некоторые предложения руководителям наших государств, чтобы они уже были обсуждены на высоком политическом уровне.