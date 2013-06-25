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Персонал Эйфелевой башни устроил забастовку

25 июня 2013 16:48
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Новости Франции. Главная достопримечательность Франции закрыта для туристов. Персонал всемирно известной Эйфелевой башни недоволен условиями труда и зарплатой. Кроме того, бастующие требуют усилить охрану на столь популярном туристическом объекте.

Накануне стороны сели за стол переговоров, однако компромисса достичь не удалось, и забастовка продолжилась. 25 июня вечером ожидается новая встреча. Не исключено, что стачка продолжится и завтра.

Последний раз подобная забастовка проходила в декабре 2010 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка

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