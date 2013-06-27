27 июня Александр Лукашенко примет верительные грамоты послов иностранных государств

Новости Беларуси. Углубление сотрудничества и развитие партнерства. Президент Беларуси 27 июня принял верительные грамоты от послов 11 государств. Это Босния и Герцеговина, Египет, Южная Корея, Непал, Новая Зеландия, Таиланд, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория и Швейцария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передача верительных грамот — одна из самых строгих процедур дипломатического протокола. Будущие послы подъезжают к месту церемонии на автомобилях, пока еще не обозначенных флагами своих государств. Примерно за час до начала действа. Дальше — само вручение. Передать грамоту, пожать руку, фото на память, вернуться на свое место — все отработано до мелочей.

11 иностранных гостей вступили в должность примерно за 10 минут. К новым лицам, ответственным за коммуникацию между странами, обратился глава государства.

Верительная грамота — это по сути аккредитация посла в иностранном государстве. Он выступает от имени главы своей страны и правительства. Александр Лукашенко, обращаясь к новым представителям отметил, что внешняя политика Беларуси строится на принципах взаимопонимания и сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважение права каждого народа избирать свой путь развития, миролюбие и солидарность, взаимопонимание и сотрудничество, неприятие диктата и несправедливости - все эти выстраданные принципы лежат в основе нашей жизни. Они формируют и подходы Беларуси в международных отношениях, определяют курс внешней политики нашего молодого и суверенного государства. Поэтому не случайно Беларусь пользуется заслуженной репутацией донора региональной и глобальной безопасности. С истинным интересом и уважением белорусы относятся к истории и культуре не только стран-соседей, но и государств, от которых нас отделяют огромные расстояния. Мы избрали многовекторный курс внешней политики и стремимся к формированию прочных отношений, основанных на взаимовыгодном сотрудничестве и дружбе с зарубежными партнерами. Беларусь готова поддержать любые добрые начинания, направленные на благо наших народов, и сама нередко становится инициатором перспективных совместных проектов. Кроме того, активизируется наша деловая жизнь, и соответственно возникают новые сферы взаимных интересов. Мы рады расширению контактов в разных уголках планеты, появлению новых друзей и партнеров. Но особенно ценим тех, которым доверяем, с которыми постоянно сотрудничаем, имеем добрые традиции в дружественных отношениях.

Сама церемония вручения грамот — строго протокольная. Официальная часть заняла около десяти минут. А после этого Александр Лукашенко пообщался с новыми послами. В частности, в разговоре с представителем Швейцарии Президент выразил уверенность в дальнейшем развитие совместного проекта по производству электропоездов. А в беседе с дипломатом из Украины была поднята тема предстоящего юбилея крещения Руси.

Александр Лукашенко:

Мы как раз обсуждали эту тему с Владимиром Владимировичем Путиным. Мы, три президента, сейчас так стараемся ситуацию устроить, чтобы она имела наибольший эффект и выглядела достойно. Потому что, вы знаете, в Беларуси - финиш этой акции, а центр - там, в Киеве. Поэтому мы внимательно следим и обсуждаем этот момент, а ближе к этой дате мы определимся, в каком формате мы втроем будем действовать. И Патриарх в том числе. Ему-то придется проехать по всем столицам, потому это будет знаковое событие. А поскольку тут, в Минске, надо будет ставить жирную точку, нам тоже придется серьезно готовиться. Но хотелось бы, чтобы основные мероприятия на землях, где произошло Крещение Руси, были достойными.

Чуть позже Президент пообщался с новыми послами уже в менее формальной атмосфере. Неудивительно, что больше всего точек соприкосновения нашлось с украинской стороной. Товарооборот между странами приближается к 8 миллиардам долларов. Это больше, чем в сумме торговые показатели со всеми странами, чьи представители 27 июня прибыли во Дворец республики. Но разговор зашел не только об экономике. Еще в беседе с дипломатом из Украины была поднята тема предстоящего юбилея крещения Руси.

Еще одно из славянских государств, с которым важно развивать отношения — Хорватия. Несмотря на то, что эта страна скоро станет членом Европейского Союза — торговле это мешать не должно.

Александр Лукашенко:

У нас есть открытость, и это самое главное, у нас есть доверие. Поэтому я понимаю вашу ориентацию на ЕС, но не думаю, что это препятствует для нашего сотрудничества, абсолютно в этом убежден.

Представитель Хорватии:

Спасибо, Господин Президент, я тоже убежден, как и Вы, что это будет стартом нашего сотрудничества, и я хочу передать Вам привет от нашего президента Иво Йосиповича. И с 1 июля, когда Хорватия станет частью ЕС, это будет еще одна славянская страна в ЕС.

И все же лейтмотив разговора — экономический. Позитивный пример — сотрудничество со Швейцарией. Александр Лукашенко не так давно встречался с представителями деловых кругов этой страны. В результате скоро в Беларуси начнет работу завод по выпуску электропоездов. Первые составы еще не сошли с конвейера, а выигранный тендер на поставку уже есть. Белорусскую продукцию купят российские железные дороги.

Александр Лукашенко:

Оценка вашими специалистами наших возможностей, наших людей, наших специалистов меня очень радует. Ваши специалисты говорят, что в Беларуси умеют работать, как на Западе. Это очень важно для меня, поэтому если Посол Швейцарии будет способствовать еще большему расширению торгово-экономических контактов наших, да любых, политических, если уж на то пошло, - мы значительно можем продвинуться с вашей страной. Тем более, у вас свобода действия больше, чем, допустим, в Финляндии или в Швеции.

Лукас Беглингер, Чрезвычайный и Полномочный посол Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь:

Существует большой потенциал для развития двусторонних отношений, и я думаю, что факт того, что главная швейцарская компания решила инвестировать в Республику Беларусь, свидетельствует о том, что у нас будут развиваться хорошие отношения. У вас замечательный народ, и я, конечно, тоже буду делать все, от меня зависящее, для того, чтобы развивать эти отношения.

Интересными планами уже после церемонии поделился посол Украины. Адмирал запаса готов содействовать выходу Беларуси к Черному морю. Базой для этого может послужить речной флот на Днепре.

Михаил Ежель, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

Мы уже сегодня не можем говорить, что Беларусь не морская держава, она может стать не только морской державой, но и получить выход в мировой океан. Сохранили очень мощный речной флот, я думаю, в ближайшее время будет сделано все возможное, чтобы был открыт пункт пропуска в Киеве или другом городе.

Выйти на новый уровень, прежде всего, экономический, можно с каждой из одиннадцати стран. Финляндия как ключевой торгово-экономический партнер в северной Европе может быть интересна еще и в плане инвестиций в энергетику и строительство.

С Таиландом - перспективы в машиностроении, сельском хозяйстве, электронной промышленности. А белорусско-корейские наработки в сфере электронного правительства уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент борьбы с бюрократией.