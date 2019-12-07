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Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным

07 декабря 2019 10:39
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Тема встречи – экономическая интеграция Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным-1

Встреча президентов запланирована на вторую половину дня. Переговоры пройдут в канун 20-летия Договора о создании Союзного государства. На данный момент остаются несогласованными 16 вопросов по интеграционным картам.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным-4

Среди нерешенных принципиальных вопросов – объемы поставок газа и нефти в 2020 году. Отдельная тема – компенсация убытков из-за «грязной» нефти, которая по вине российской стороны попала на белорусские НПЗ.

Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным-7

В преддверии переговоров на высшем уровне 6 декабря в Сочи интеграционные вопросы обсудили главы и члены правительств двух стран.

Встреча Румаса и Медведева в Сочи. О чём говорили премьеры?

Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным-10

Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным-12

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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