Саммит ОИС в Стамбуле: 14 апреля выступит Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в 13-ом Саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Глава белорусского государства приглашен на форум в качестве специального гостя. Участников Саммита встречал лично Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мероприятие проходит раз в три года. Сегодня его девиз — «Единство и солидарность во имя справедливости и мира». На Саммите представлены 56 государств, в том числе 33 на уровне президентов и премьер-министров. Особое внимание на встрече будет уделено палестинской проблеме. Ожидается, что белорусский лидер выступит перед участниками с речью.

Организация исламского сотрудничества – объединяет около 60-ти стран мусульманского мира с населением в полтора миллиарда человек. Беларусь и эта международная структура имеют во многом совпадающие взгляды и приоритеты на международной арене. В первую очередь в таких сферах, как традиционные ценности, религиозная толерантность, устойчивое развитие.

А 14 апреля поздно вечером Глава белорусского государства провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран пришли к выводу, что настал момент перезагрузки экономических отношений с акцентом на торговлю. Беларусь и Турция намерены активизировать работу в этой и других областях и откорректировать дорожную карту договорённостей.

Турецкая сторона готова увеличить инвестиции в Беларусь и развивать сотрудничество в области туризма. Все темы получат дальнейшее развитие на предстоящем в мае заседании межправительственной белорусско-турецкой комиссии. Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свою готовность посетить Беларусь с визитом.

На полях Саммита Организации исламского сотрудничества планируются также встречи и переговоры с главами других зарубежных стран. И, как стало известно, полчаса тому завершилась встреча Александра Лукашенко с эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани. Лидеры двух стран обсудили различные аспекты сотрудничества. В центре внимания были вопросы экономики. Тамим Аль Тани отметил, что для Катара отношения с нашей страной носят стратегический характер. Он заявил о готовности выстраивать взаимодействие с Беларусью по всем направлениям.

Добавлю, влияние Катара весомо на Ближнем Востоке. Это одно из богатейших государств мира. Оно входит в тройку по запасам природного газа и является членом Организации стран-экспортеров нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.