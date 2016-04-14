В Стамбуле проходит встреча Александра Лукашенко и вице-президента Индонезии

Новости Беларуси. В Стамбуле Александр Лукашенко и вице-президент Индонезии обсуждают вопросы взаимной торговли и кооперационных связей в промышленности. В частности, речь идет о создании совместного предприятия в Индонезии. Эта страна испытывает большую необходимость в грузовиках. Беларусь может предложить весь спектр машин.

Переговоры прошли на площадке Саммита Организации исламского сотрудничества в столице Турции. Глава белорусского государства приглашен на форум в качестве специального гостя. Участников Саммита встречал лично Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Мероприятие проходит раз в три года. Сегодня его девиз — «Единство и солидарность во имя справедливости и мира». На саммите представлены 56 государств, в том числе 33 на уровне президентов и премьер-министров.

Особое внимание на встрече будет уделено палестинской проблеме. Ожидается, что белорусский лидер выступит перед участниками с речью. Организация исламского сотрудничества объединяет около 60 стран мусульманского мира с населением в полтора миллиарда человек.

Беларусь и эта международная структура имеют во многом совпадающие взгляды и приоритеты на международной арене. В первую очередь в таких сферах, как традиционные ценности, религиозная толерантность, устойчивое развитие.

А 14 апреля поздно вечером глава белорусского государства провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран пришли к выводу, что настал момент перезагрузки экономических отношений с акцентом на торговлю. Беларусь и Турция намерены активизировать работу в этой и других областях и откорректировать дорожную карту договорённостей. Турецкая сторона готова увеличить инвестиции в Беларусь и развивать сотрудничество в области туризма.

Все темы получат дальнейшее развитие на предстоящем в мае заседании межправительственной белорусско-турецкой комиссии. Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свою готовность посетить Беларусь с визитом. На полях Саммита Организации исламского сотрудничества Александр Лукашенко встретился с главами других зарубежных стран.

14 апреля Президент провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани. Лидеры двух стран обсудили различные аспекты сотрудничества. В центре внимания были вопросы экономики.

Тамим Аль Тани отметил, что для для Катара отношения с нашей страной носят стратегический характер. Он заявил о готовности выстраивать взаимодействие с Беларусью по всем направлениям.

Влияние Катара весомо на Ближнем Востоке. Это одно из богатейших государств мира. Оно входит в тройку по запасам природного газа и является членом Организации стран экспортеров нефти.

И около двух часов назад в Стамбуле состоялась встреча Александра Лукашенко с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Развитие экономических отношений между странами идет хорошими темпами. Но как заметил белорусский Президент, для сверки часов нужно использовать любую возможность общения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже с вами длительные провели переговоры, до этого пообсуждали проблемы и международные, и местные. И договорились и о вашем визите в Беларусь, и о моем приезде – еще раньше я буду в Астане, в конце мая месяца. Поэтому у нас действительно будет возможность серьезно проанализировать даже те проблемы, которые появляются в связи с мировым кризисом, экономическим, да и с неурядицами, связанными с нами самими и с нашим главным партнером экономическим – с Российской Федерацией. Поэтому встреча сегодняшняя как какой-то шаг к тому, чтобы обсуждать эти вопросы и проблемы.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Мы состоим в Евразийском экономическом союзе, и мы состоим в ОДКБ как союзники, поэтому любая встреча полезна для нас. Мы братские страны, на самом деле у нас общие цели, общие устремления, задачи общие, у нас и союзники общие. В Китайскую Народную Республику через Казахстан открывается хорошая дорога для Беларуси.

Планируется, что сегодня Александр Лукашенко проведет еще ряд двусторонних встреч. О своем желании пообщаться уже заявили лидеры Афганистана и Пакистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.