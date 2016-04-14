Турция готова увеличить инвестиции в Беларусь и развивать сотрудничество в области туризма

Новости Беларуси. Продолжается визит Александра Лукашенко в Турцию. Накануне поздно вечером глава белорусского государства провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран пришли к выводу, что настал момент перезагрузки экономических отношений с акцентом на торговлю. Беларусь и Турция намерены активизировать работу в этой и других областях и откорректировать дорожную карту договорённостей. Турецкая сторона готова увеличить инвестиции в Беларусь и развивать сотрудничество в области туризма. Также главы государств подробно обсудили международную повестку дня.

Все темы получат дальнейшее развитие на предстоящем в мае заседании межправительственной белорусско-турецкой комиссии. Встреча глав государств завершилась ближе к полуночи на полях саммита Организации исламского сотрудничества.

Сегодня в качестве специального гостя Александр Лукашенко примет участие в международном форуме. Ожидается выступление белорусского президента с речью. Организация исламского сотрудничества – объединяет около 60-ти стран мусульманского мира с населением в полтора миллиарда человек.