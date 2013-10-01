Александр Лукашенко в интервью казахстанскому телеканалу «24KZ»: У нас с Казахстаном абсолютно совместимые экономики, мы почти нигде не конкурируем

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает динамичное развитие отношений Беларуси и Казахстана. Об этом глава государства заявил в интервью казахстанскому телеканалу «24KZ».

Президент сказал, что у двух стран нет проблем в политике, дипломатии, государства выступают с единых позиций на международной арене, есть полное взаимопонимание между правительствами и президентами. Что касается экономики, то Беларусь активно участвует в проектах по индустриализации Казахстана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня работаем примерно по 20 крупным проектам. Может, сейчас даже и больше. Это многомиллионные, сотни миллионов средств, которые Казахстан тратит. Мы осваиваем эти средства. Мы создаем там совместные предприятия в Казахстане, притом по всем направлениям. Мы реализуем в Казахстане те товары, которые вы не производите. У нас абсолютно совместимые экономики. То есть вы производите то, что нужно нам, мы то, что нужно вам. Мы почти нигде не конкурируем, это большое преимущество наше. Поэтому мы определились. Наши правительства, наши специалисты, министры определили конкретные направления сотрудничества. Уже несколько лет – скоро уже 5 лет – мы идем этим путем.

Но чтобы это не заглохло и не утихло, мы договорились с вашим президентом, что мы каждый год – один год я, следующий год он ко мне приезжает, – мы вот каждый год обмениваемся официальными визитами. Тоже и с другими странами, допустим, с Туркменистаном точно такая система у нас работает, Туркменистан позаимствовал ее. Поэтому мы будем осуществлять таким образом контроль, и в ходе наших встреч мы обязательно выходим на какие-то новые проблемные вопросы, где или Казахстан подключается к нам, или мы подключаемся к тем или иным направлениям в развитии Казахстана и участвуем таким образом в развитии вашей прекрасной страны. Вот это главное, что предстоит, над чем предстоит работать в предстоящий визит.

Казахстанский телеканал «24KZ», с представителями которого беседовал президент, входит в состав агентства «Хабар». Это ведущий медиа-холдинг в этой стране, объединяет 5 телеканалов и 5 веб-ресурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетит с официальным визитом Казахстан 3 и 4 октября. В Астане пройдут переговоры глав государств, обсудят углубление сотрудничества в торгово-экономической и индустриально-инновационной сферах, а также вопросы промышленной кооперации.

Кроме того, в центре внимания будут интеграционные процессы, в первую очередь, в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Планируют подписать ряд двусторонних документов.