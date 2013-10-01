В Китае отмечают День образования Республики. Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР и народ этой страны с национальным праздником

Новости Китая. В Китае отмечают 64 годовщину образования республики. Основные торжества и праздничные гуляния развернутся на центральной площади китайской столицы. По случаю национального праздника – Дня образования КНР – ее посетят около 250 тысяч жителей и гостей Пекина.

Многие прибыли на площадь до восхода солнца, чтобы присутствовать на торжественной церемонии поднятия флага. В стране объявлена «золотая неделя» выходных, которая продлится до 7 октября.

Китай – стратегический партнер Беларуси. Дипломатические отношения между нашей Республикой и КНР были установлены еще в январе 1992 года.

Президент Беларуси от имени белорусского народа и себя лично поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и народ этой страны с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для Беларуси Китай всегда был и остается надежным партнером, а всестороннее развитие отношений с Вашей страной – стратегическим приоритетом внешней политики белорусского государства на долгосрочную перспективу.