Белорусская национальная авиакомпания возобновит чартерные рейсы в Египет с 18 октября

Новости Беларуси. Национальная авиакомпания возобновит чартерные рейсы в Египет. Первые полеты запланированы уже на конец октября: с 18 числа – в Хургаду, а с 20 – в Шарм-эль-Шейх. В первую очередь это связано с нормализацией ситуации в курортных районах арабской республики.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Мы внимательно следили за ситуацией, как она развивалась в Египте, и особенно за теми районами, курортными, вместе с нашим заказчиком, вместе с посольством, Министерством иностранных дел Республики Беларусь. Российская Федерация приняла решение о возобновлении полетов туда же. Была отправлена высокая комиссия со стороны России. Они исследовали данный вопрос и дали рекомендацию возобновить рейсы. По этому же пути пошли мы и соседние страны.

Предостережение о нестабильной обстановке в Египте от белорусского внешнеполитического ведомства появилось еще в середине августа. Уже в конце месяца белорусская авиакомпания прекратила и чартерные рейсы. Приостановление полетов в Египет было вынужденной мерой. В первую очередь на нее пошли для безопасности туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.