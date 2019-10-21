Александр Лукашенко посетит Казахстан с официальным визитом
Новости Беларуси. Президент Беларуси направится с официальным визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24-25 октября Александр Лукашенко проведет в Нур-Султане переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком и расширенном составах. Акцент будет сделан на расширении торгово-экономического взаимодействия.
Президенты рассмотрят перспективы промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий. Будет обсуждаться сотрудничество в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, актуальная региональная и мировая повестка дня.
Итогом переговоров станет подписание целого пакета двусторонних соглашений. В Нур-Султане состоится также казахстанско-белорусский бизнес-форум, запланировано и открытие нового комплекса зданий нашей дипмиссии.