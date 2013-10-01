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В Сирии начинается первый этап операции по уничтожению химического оружия

01 октября 2013 09:01
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Новости Сирии. В Сирии стартует первый этап операции по уничтожению химического оружия. В страну прибудут передовые группы инспекторов Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химоружия. В ближайшее время генсек ООН выступит с рекомендациями для международных наблюдателей. 
 
Ликвидация запасов оружия массового поражения в Сирии должна завершиться к середине 2014 года. Это оговорено в резолюции, которую 27 сентября принял Совет Безопасности ООН. Решение Совбеза  носит обязательный характер. При этом вопрос о том, кто  применял химоружие, остается открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
# Война в Сирии

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