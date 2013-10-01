В Сирии начинается первый этап операции по уничтожению химического оружия

Новости Сирии. В Сирии стартует первый этап операции по уничтожению химического оружия. В страну прибудут передовые группы инспекторов Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химоружия. В ближайшее время генсек ООН выступит с рекомендациями для международных наблюдателей.

Ликвидация запасов оружия массового поражения в Сирии должна завершиться к середине 2014 года. Это оговорено в резолюции, которую 27 сентября принял Совет Безопасности ООН. Решение Совбеза носит обязательный характер. При этом вопрос о том, кто применял химоружие, остается открытым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.