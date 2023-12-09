«Все политики были наняты» – как Донбасс отрезали от Украины? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 10 декабря, в 22:00.

Надежда Сасс, СТВ:

Как прозападные власти в Киеве отрезали Донбасс от Украины и как их преступная политика вела к нынешней большой войне?

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима:

Они все были наняты, политики, начиная от Леонида Кучмы, который подписывал соглашение с НАТО, Ющенко, который очищал Донбасс от всех военных подразделений в украинской армии, Порошенко, который благословил бомбежки Луганска и Донецка, Зеленский, который развязал период эскалации, то есть военных действий, на уничтожение Донбасса.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Если бы не было этих продажных политиков, не было предателей, кто не думал о национальных интересах Украины, а думал исключительно о своих деньгах, не было бы этих событий, которые происходят сейчас.

Диана Панченко, украинский журналист:

Киев веселился, танцевал, люди пили себе просекко, курили кальян, пока Донбасс обстреливали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если сейчас вы не сядете за стол переговоров. Россия предлагает это. Вы не хотите. Не хотите – не надо. Мощи России хватит. И никакой Запад вам в этом отношении не поможет.

Родион Мирошник:

И мы к этому вернемся. Мы обязательно к этому вернемся, когда созреют условия, когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся, когда украинский народ в конечном итоге поймет, что власть, которая сегодня в Украине, – это же не украинская власть.