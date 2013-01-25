Александр Лукашенко: В Беларуси назрела необходимость коренной модернизации научной сферы

Новости Беларуси. В Беларуси назрела необходимость коренной модернизации научной сферы. Об этом 25 января заявил президент, вручая дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам.

Церемония вручения ученых степеней из рук главы государства – это в своем роде белорусское ноу-хау. В других странах диплом доктора или аттестат профессора вручает не Президент, а чиновник рангом намного ниже. Аудиенция у первого лица, конечно же, автоматически повышает престиж ученой степени; свидетельствует о том, насколько важным государство считает развитие интеллектуальной элиты страны.

Обычно церемония проходит накануне Дня белорусской науки. А в этом году – уже в юбилейный, 10 раз. Хороший повод для подведения итогов и построения планов на будущее.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня назрела необходимость коренной модернизации не только экономики, но и самой научной сферы. Мы не можем позволить себе распылять средства ради удовлетворения чисто академического любопытства. Белорусская наука должна быть заточена под потребности нашего суверенного государства и стать более компактной по своей структуре.

Важно четко определить в каких стратегически важных направлениях нужно вести исследования самим, где целесообразно кооперироваться с зарубежными коллегами, а где выгоднее закупать иностранные разработки. А наши ученые создают только интеллектуальный продукт, который далеко не всегда превращается в товар. Более того, исследователи и производственники не могут полностью использовать средства инновационного фонда. Давайте и мы будем прагматиками. Нужно добавить финансов – найдем где их взять. Но только если вы скажите четко куда и на что и в этом случае будете готовы взять на себя ответственность за интеллектуальный и коммерческий результат.

Сама церемония – это хотя и приятная, но все-таки непродолжительная часть аудиенции. После нее есть возможность поговорить о реалиях, проблемах и путях их решения, основных задачах белорусской науки.

За годы независимости страна сделала сразу несколько серьезных рывков вперед. Адрес работы трансплантолога Олега Руммо (9 Городскую клиническую больницу Минска) знают не только в Беларуси. Как выяснилось, сюда уже прилетают высокие чиновники из самых разных уголков мира. И успешные операции по пересадке органов делают даже тем, от кого отказались элитные американские клиники – посчитали, что не справятся. Разве можно было представить еще сравнительно недавно такие успехи отечественной трансплантологии.

Олег Руммо, доктор медицинских наук, заместитель главного врача по хирургической работе – руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей УЗ «9 Городская клиническая больница»:

У нас есть возможность заниматься своим любимым делом в своей любимой стране. Заверю, что вот мы, трансплантологии Республики Беларусь, и дальше будем отдавать все свои знания, умения и опыт на благо Республики Беларусь. Спасибо большое.

Александр Лукашенко:

Этот Центр будет развиваться и он спасет не десятки, а со временем тысячи жизней, и будет делать высокотехнологичные операции. Но самое главное, что появится школа. Новая школа, которой ранее у нас не было.

Денис Дук – самый молодой из новоиспеченных докторов наук – 1977 года рождения. А уже за плечами более сотни научных работ и сенсационное археологическое открытие по истории города Полоцка. По полученным данным оказывается, что это самый древний город на территории Восточной Европы. Раскопки обнаружили уникальные памятники европейской значимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Дук, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории УО «Полоцкий государственный университет»:

Полацк быў не то што трэцім, як раней казалі, па велічыне горадам на тэрыторыі Усходняй Еўропы пасля Кіева і Ноўгарада. Атрымоўваецца, што ён хіба што не першы.

Александр Лукашенко:

Полацк – гэта крыніца нашай незалежнасці. Так я зразумеў? Вось бачыце. Значыць мы ў правільным накірунку рухаемся.

Илимбек Мурзалиев, чье имя с кыргызского переводится буквально «наука», озвучил свои мысли по развитию овцеводства в Беларуси. Его методы диагностики, лечения и профилактики позволили добиться потрясающих результатов сохранности поголовья овец даже в самых казалось бы неподходящих условиях. В Брестской области, утверждает, можно эффективно разводить овец. Даже название предложил: «Белая белорусская». Помочь готов не только знаниями, но и делом.

Илимбек Мурзалиев, доктор ветеринарных наук, доцент кафедры инфекционных и инвазионных болезней животных Кыргызского национального аграрного университета им. К. И. Скрябина:

Необходимо разводить поголовье овец прежде полугрубошерстного направления для ковровых комбинатов и дать бы им название «Белорусская белая полугрубошерстная порода овец».

Александр Лукашенко:

Для нас это сейчас очень большая тема, которой мы занимаемся. Вы, наверное, уже слышали. Очень большая тема. Конечно, можно, вот мы занялись и тканями (это же ткани, все мы одеты в эти ткани и так далее), и тем более школа хорошая, жалко мне ее терять. С советских времен. Когда-то мы больше 20 млн метров производили шерстных тканей. Сегодня чуть переваливаем за 2 млн. В 10 раз сократили. Это безобразие. Поэтому в течение буквально двух лет мы развернемся.

Космос – еще один огромный шаг вперед для белорусской науки. В этой области у нас уже есть свои достижения и открытия, но все равно это только начало большого пути. Не только по иерархической лестнице Клуба космических держав, но получения прибыли от развития высоких технологий.

Нина Артюхина, профессор кафедры «Лазерная техника и технология» БНТУ:

Стоит задача в кратчайшие сроки создать полноценную инфраструктуру в области космических исследований. И прежде всего в области проектирования систем дистанционного зондирования земли.

Александр Лукашенко:

Мы ее создадим, это не вопрос. Но, опять же, это деньги, которые инвестируются не ради того, чтобы иметь на орбите игрушку и гордиться тем, что она у нас есть. Должна быть коммерческая польза, должна быть прибыль от всех этих мероприятий. Если нельзя было вчера, значит давайте немножко сегодня. Если нельзя сегодня весомую прибыль получить, ну, что же, государство подождет до завтра. Но уже сегодня мы должны видеть, что от этого есть польза.

Шла речь и о молодежи, которая может прийти на смену нынешнему поколению ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Сегодня способны благодаря науке и человека поддержать, и разработки какие-то осуществить, но нужен человек, который бы горел этим, чтобы здоровым был, который мог реализовать все ваши задумки.

Мне подняли вопрос в этом университете по поводу жилья молодым ученым. Я отреагировал мгновенно. Мы в течение года будем иметь только в Минске тысячу примерно квартир, может, слишком громко сказано, таких, нормальных квартир, где можно жить с одним, а, может быть, и с двумя детьми, пока ты построишь. Мы построим арендное жилье для молодых ученых и разделим по университетам.

Состоявшимся разговором, похоже, остались довольны и глава государства, и ученые. Задачи на перспективу получилось сформулировать четко и ясно, а итоги развития за 10 лет дают достаточно поводов для оптимизма.

Ряды отечественных докторов наук пополнили 46 человек. Заслуженные поздравления принимали и 33 ученых, удостоенных звания профессора.