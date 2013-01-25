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В Египте отмечают вторую годовщину революции. В столкновениях уже пострадали не менее 5 полицейских

25 января 2013 08:06
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Новости Египта. Вторую годовщину революции египтяне отметят массовыми акциями протеста. Накануне в Каире был введен режим чрезвычайной ситуации. Значительно усилены меры безопасности во всех терминалах международного аэропорта, под охрану взяты здания парламента, правительства и МВД.

Площадь Тахрир напоминает армейские казармы - она обнесена заграждениями, все проезды перекрыты колючей проволокой, к улицам стянута бронетехника. Нынешние акции протеста пройдут под лозунгом «Возвращение революции». Уже прошли стычки между полицией и демонстрантами.

В результате столкновений пострадали не менее 5 полицейских. Они встали на защиту президентского дворца. Однако не выстояли перед разгневанной толпой. Одним словом, Египет вошел в кураж и жесткие столкновения для жителей страны Пирамид входят в привычку, как и революционная обстановка и неоправданные ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки в Египте # Фотофакт

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