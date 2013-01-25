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Количество преступлений в Беларуси значительно снизилось

25 января 2013 11:07
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Новости Беларуси. Преступлений в Беларуси стало меньше. Количество тяжких и особо тяжких - снизилось на 28%. Сегодня в Прокуратуре подвели итоги за минувший год. Во многом он стал определяющим.

Создание следственного комитета привело к структурным изменениям в ведомстве. При этом повысилась эффективность работы. В 2012 также началась кадровая оптимизация. Руководящих должностей стало меньше, а в некоторых городах было решено объединить прокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Я готов констатировать сегодня, как генеральный прокурор, что 2012 год, я считаю, что мы не допустили системных пробелов. Уровень тяжких преступлений, уровень особо тяжких снизился и что самое главное – нам удалось уменьшить количество погибших людей в нашей стране – это самый главный, я считаю, показатель в работе.

# Александр Конюк # Прокуратура Беларуси # Прокуратура Беларуси

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