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Забастовка транспортников в Греции: несколько дней не работает метро, редко ходят автобусы

24 января 2013 12:55
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Новости Греции. Греция не нарушает традиций и продолжает бастовать. Вот уже который день в Афинах не работает метро. Помешать стачке не в силах даже Верховный суд страны, который еще в понедельник признал забастовку незаконной. Однако транспортники все равно не вышли на работу. Они выступают против дальнейшего сокращения зарплаты.

Их забастовку частично поддержали и водители наземного городского транспорта. Автобусы в столице Греции ходят совсем не по расписанию, а всего лишь несколько часов в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Простых греков такая транспортная ситуация не устраивает. Они вынуждены передвигаться по городу на такси. Стоимость неоднократных поездок бьет по кошельку. Однако правительство глухо и к забастовкам, и к возмущению простых граждан. Страна должна получать кредиты, без которых просто не сможет существовать.

# Акции протеста

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