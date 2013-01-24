Забастовка транспортников в Греции: несколько дней не работает метро, редко ходят автобусы

Новости Греции. Греция не нарушает традиций и продолжает бастовать. Вот уже который день в Афинах не работает метро. Помешать стачке не в силах даже Верховный суд страны, который еще в понедельник признал забастовку незаконной. Однако транспортники все равно не вышли на работу. Они выступают против дальнейшего сокращения зарплаты.

Их забастовку частично поддержали и водители наземного городского транспорта. Автобусы в столице Греции ходят совсем не по расписанию, а всего лишь несколько часов в день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Простых греков такая транспортная ситуация не устраивает. Они вынуждены передвигаться по городу на такси. Стоимость неоднократных поездок бьет по кошельку. Однако правительство глухо и к забастовкам, и к возмущению простых граждан. Страна должна получать кредиты, без которых просто не сможет существовать.