Александр Лукашенко: Уровень соцзащищенности военнослужащих будет сохранен

Новости Беларуси. Состояние и перспективы белорусской армии. Эта тема 19 февраля стала главной на встрече Александра Лукашенко с командным составом Вооруженных Сил страны. Особый тон общению задавала, конечно же, непростая геополитическая ситуация в мире и, в частности, вокруг Беларуси. Поэтому на встрече зашла речь о вполне конкретных вещах: повышении военного потенциала, перевооружении, технической модернизации.

Буквально три месяца назад генерал-майор Андрей Равков возглавил военное ведомство страны. Президент, назначая нового министра обороны, поставил задачу свежим взглядом оценить состояние и наметить пути развития Вооруженных Сил. Ответственность за армию несут и госсекретарь Совета Безопасности и коллегия Министерства. Вот и 19 февраля кортеж главнокомандующего встречают вместе.

В Беларуси уже сложилась практика прямого обсуждения ключевых вопросов на уровне президента. Армия — как важнейшее звено общество не стала исключением. Президент на учениях и на рабочих встречах общается с ключевыми фигурами Вооруженных Сил. Но чтобы вот так — всем вместе с командным составом — такого разговора не было уже около 4 лет. С тех пор события на международной арене то и дело подбрасывают новые темы.

Александр Лукашенко:

Армия должна адекватно реагировать на нынешние вызовы и угрозы. Однако и средства в нее мы должны вкладывать, исходя из реалий сегодняшнего дня. Поэтому дальнейшие шаги по развитию армии должны быть всесторонне взвешены и просчитаны.

Направления строительства Вооруженных Сил — военная тайна. Поэтому разговор — за закрытыми дверями. Уже позже министр обороны приоткроет завесу о чем все-таки договорились.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Комплекс проблем, конечно, был обсужден очень обширно. Глава государства согласился с нашими предложениями. Вопросы касаются закупки летательных аппаратов, бронированной техники, автомобилей повышенной проходимости. Вопросы касаются ремонта имеющейся авиационной техники и ряда других задач по закупке техники, которая обеспечивает разведку, радиолокацию, связь и тому подобное.

В Большом зале Министерства обороны — командный состав Вооруженных Сил. Старшие офицеры с военных частей и ведомств со всей страны. Главнокомандующий, прежде чем говорить о частностях, напомнил прописную истину о необходимости держать порох сухим. Ведь обстановка вокруг неустойчива.

Александр Лукашенко:

Нарастают геополитические противоречия между Россией и государствами-членами блока НАТО. Продолжается военное противостояние на юго-востоке братской нам Украины.

США и их западноевропейские союзники по-прежнему проводят планомерную деятельность по закреплению своих лидирующих позиций в военной, политической и экономической сферах.

Сегодня мы наблюдаем снижение эффективности системы международной безопасности. Такие организации, как ООН, ОБСЕ, находятся под очевидным влиянием соответствующих государств. И, если прямо говорить, никакие функции по международной безопасности они уже не способны осуществлять. Для применения силы в отношении того или иного суверенного государства, уже не нужна санкция Совета Безопасности ООН.

В условиях непростой международной обстановки и экономических сложностей внутриполитическая ситуация в Беларуси остается стабильной, — отметил президент.

Более значимы стали такие понятия, как безопасность и забота государства о человеке.

Александр Лукашенко:

Даже в столь непростых внешних условиях мы не отступим от реализации миролюбивой внешней политики, будем и впредь защищать свои интересы. Конечно, мы хотели бы и впредь опираться на мощь братской России при естественном учете наших интересов в сфере суверенитета и независимости Беларуси.

Также мы рассматриваем сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности Беларуси и обеспечения стабильности на Евразийском континенте. Однако это не значит, что Беларусь отказывается от взаимодействия с другими странами и военно-политическими организациями. Как суверенное государство мы открыты, в том числе к конструктивному диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности. У нас есть много общих вопросов, совместная работа над которыми в полной мере отвечает интересам Беларуси, что мы, кстати, и делаем.

В условиях непростой международной обстановки и существующих экономических сложностей мы с уверенностью можем констатировать: внутриполитическая ситуация в Беларуси остается стабильной. И, вы знаете, если раньше некоторые говорили, что Лукашенко нагнетает обстановку, лет пять-семь тому назад раздавались такие слова, что мы тратим неизвестно на что деньги, вкладывая в модернизацию вооружений и совершенствование нашей армии, то сегодня, особенно после событий в Украине, все поняли, что надо кормить своих солдат и армию надо иметь достаточную для того, чтобы обеспечить собственные интересы. Но ситуация спокойствия в нашей стране – это не значит, что мы можем себе позволить расслабиться, особенно, я уже это говорил сейчас в узком составе, после ряда мероприятий, которые произошли, в том числе в нашей братской Украине, в Беларуси. Никто не может сегодня думать, что все хорошо. Вы понимаете, мы тут великие миротворцы, посредники и за это нам кто-то будет платить, у нас будет мир и покой дальше. Не обманывайтесь. Еще раз подчеркиваю: никто нам спокойной жизни не гарантирует. Мы будем делать все, чтобы эта жизнь была спокойна, но мы должны иметь боеспособную, прежде всего, армию, да и все Вооруженные Силы. Мы, если нужно, должны уметь защитить независимость, суверенитет нашей страны. Но мы никогда не будем ввязываться в глупые безмозглые противостояния с кем бы то ни было. Мы будем проводить разумную сдержанную политику. Нам чужого не надо, своего никому не отдадим.

Модернизация военной техники и перевооружение.

Итоги учений и международные выставки подтверждают — уровень белорусской армии высокий.

Дмитрий Поверенный, заместитель начальника международного управления Министерства обороны Республики Беларусь:

Мне по долгу работы приходится часто бывать за рубежом, видеть другие Вооруженные Силы. Я скажу, что действительно, наша армия является одной из боеспособных в Европе. Это отмечают и наши зарубежные коллеги.

Наряду с открытым вторжением особое место в арсенале современных противников занимают так называемые «цветные» революции. Да и боевые действия — это уже далеко не борьба по шаблону. Александр Лукашенко заверил, что и на такой случай у Беларуси есть свои инструменты реагирования.

Александр Лукашенко:

Важные общественно-политические процессы в нашей стране традиционно сопровождаются активизацией попыток и пятой колонны, и ее зарубежных покровителей раскачать общественно-политическую ситуацию в Беларуси. Ожидать, что их активность пойдет на спад в год президентских выборов, также не приходится. У этих «деятелей» специфическое понимание политики — вместо предложения конструктивной альтернативы, честной и открытой борьбы за симпатии избирателей, они занимаются провокациями и всеми теми делами, которые нам известны. Мы это все проходили. У нас есть действенные инструменты адекватного реагирования. Но исключительно в правовом поле. И все должны понимать: мы ни с кем играться не будем, и у нас не заржавеет, если кому-то захочется какого-то здесь «майдана» или еще чего-нибудь похуже.

Экономия и бережливость — приоритет не только для гражданских, но и для людей в форме.

Средства расходовать — строго по назначению. Но даже при рачительном подходе — на технике и солдатах экономить не станут.

Александр Лукашенко:

Я часто говорю: будет у нас нормально в экономике, никакие потрясения не страшны. В этом плане, вы люди военные, тоже занимаетесь и защищаете эту экономику, спорить не будете, что я принял все решения для того, чтобы экономика могла сегодня функционировать, в том числе и кадровые. Ухудшения ситуации в экономике быть не должно. Выдержим этот тренд, не обязательно уж слишком добавить в этом году, сохраним то, что есть в это кризисное тяжелое время, связанное с внешним воздействием на нашу экономику, значит, у нас будет мир и покой, и никакие «цветные» революции нас с ног на голову не поставят.

Те средства, которые запрашивает Министерство обороны, мы обязательно найдем. И если мы осуществим то, что наметили, а план до 2020 года, то мы до 2035-2040-х годов будем иметь приличную армию, на которую не нужно будет тратить такие средства, как мы тратим сегодня, потому что до 2020 года мы осуществим основные мероприятия по модернизации нашей армии, сделаем все, чтобы армия была эффективной.

Недавно в Беларуси приняли меры по укреплению дисциплины в трудовых коллективах. Об этом нормы декрета №5. Все это касается и жизни армейской. Президент пообещал лично проверить и уровень подготовки людей в погонах.

Александр Лукашенко:

Надо понимать, что если мы сохраним офицерский корпус как хорошо подготовленную часть армии — мы будем иметь боеспособные Вооруженные Силы. А просто горы оружия, пусть даже самого современного, без настоящих военных профессионалов никому не нужны.

Офицер — это все. Офицерам надо уделить особое внимание в подготовке офицерского состава и их службе. Поддержание хорошей физической формы должно стать повседневной нормой каждого офицера. И в таком деле, конечно, важен личный пример командира.

Я попрошу госсекретаря заняться проработкой программы, чтобы я мог где-то проверить наших офицеров: как они бегают, прыгают, управляют транспортом, владеют оружием и так далее. Мы должны в этом году посмотреть на наш офицерский корпус, начиная от центрального аппарата и заканчивая конкретными подразделениями.

Пристальное внимание — отработке боевых действий на полигоне.

Оттачивать мастерство белорусским военным главнокомандующий поручил не только на совместных учениях с российскими войсками, но и самостоятельно.

Александр Лукашенко:

Мы, наверное, уж слишком заорганизованы на совместных учениях с Российской Федерацией. Нам надо свои учения проводить, согласно той концепции, которую мы сегодня обсуждали. Строительство наших Вооруженных Сил, действий. Надеяться на самых близких, родных нам братьев мы будем. Это хорошо. Но всегда надо рассчитывать на себя. Если нам кто-то плечо подставит — это будет в плюс. Поэтому нам надо спланировать наши учения таким образом, чтобы мы согласно концепции, которую сегодня в очередной раз подтвердили и утвердили, могли проводить мобильные небольшие учения.

Никто сегодня не подставится на площади какой-то под «Грады» или «Смерчи». Если кто-то против нас будет воевать — это будут рассредоточенные вооруженные силы, это будут высокооснащенные и мобильные группы. Мы тем же должны отвечать, нанося неприемлемый ущерб агрессору. Так давайте будем проводить такие учения, чтобы наши военнослужащие умели действовать в этой ситуации.

Я предупредил руководство Министерство обороны сегодня и предупреждаю вас: не торопитесь все списывать и выкидывать. Делайте все по-хозяйски.

Военной науке и образованию сосредоточить внимание на современных способах ведения военных действий. Госсекретариату Совбеза продолжить контроль за готовностью территориальных войск.

Александр Лукашенко:

В момент военных действий (не дай Бог) нам придется призвать в территориальные войска свыше 100 тыс. населения. Надо заниматься обучением этих людей. Надо постоянно держать на контроле численный, списочный состав конкретных подразделений, призывать их и отрабатывать в течение 2-3 дней или недели основные функции, которыми они будут заниматься в военное время.

Достойно и без излишеств должно быть в военных городках, — отметил президент. Освободившиеся объекты передать исполкомам.

Александр Лукашенко:

Должно быть строго, но очень порядочно и достойно, чтобы военнослужащие в городке нормально могли себя чувствовать. Там должны быть все необходимые условия для жизни и несения службы. Также не следует забывать об освобождаемых объектах, которые подлежат передачи местным органам власти.

Несмотря на то, что время держать на счету каждую копейку, социальный пакет военного не уменьшат. Жилье для офицеров — по-прежнему будут строить.

Александр Лукашенко:

Жилье для военнослужащих и многодетных семей — главная забота нашего государства. Военнослужащий должен, насколько это возможно, не беспокоиться за тыл.

Я попросил данные: у нас где-то порядка 7-9 тыс. семейных, которые не имеют жилья. Это немного. И надо поставить цель, чтоб это жилье построить.

Несмотря на объективно существующие экономические сложности и необходимость жесткой экономии, уровень социальной защищенности военнослужащих и членов их семей будет сохранен.

Я вам не обещаю золотых гор, не обещаю чего-то чрезмерного. Но если будет хоть малейшая возможность поддержать армию дополнительно, мы это сделаем. И это не обусловлено какими-то политическими событиями, это обусловлено только одним — армия не должна выпячиваться из общества, но она должна жить достойно.

Высокий уровень поддержки военнослужащих — это своего рода компенсация и за риски, и за ночные дежурства.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

У нас самый социально-гарантированный слой общества — это военнослужащий. Это и кредитная система, обеспечение жильем (о чем сегодня говорил глава государства), гарантированная заработная плата, это достаточно непреклонный пенсионный возраст, хотя нагрузка, которую испытывают военнослужащие, достаточно серьезная и большая.

Этот обстоятельный разговор президента с командным составом сами военные уже называют «программным». Ведь 19 февраля определены направления строительства Вооруженных Сил на ближайшие годы. Александр Лукашенко поздравил офицеров с наступающим Днем защитников Отечества. Во время посещения Министерства обороны президенту подарили автомат Калашникова. Главе государства его преподнес министр обороны Беларуси Андрей Равков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

В честь посещения Министерства обороны разрешите вам подарить старое, доброе, верное оружие, которое на сегодняшний день востребовано в большинстве стран мира, которому скоро уже будет 60, которое должно ассоциироваться с Вооруженными Силами, надежными и верными.

Александр Лукашенко:

Хорошее оружие, мое. Спасибо. Вы должны знать: в необдуманные, в ненужные для страны авантюры я вас никогда не втяну. Но если придется защищать свою землю и стоять спиной к спине, плечом к плечу, вы можете быть уверены, что меня вы там увидите в первых рядах.