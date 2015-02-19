Александр Лукашенко: Создание мобильной, адекватной армии и Вооруженных Сил в целом – главная задача сегодня

Новости Беларуси. Создание мобильной, адекватной армии и Вооруженных Сил в целом – главная задача сегодня. Об этом заявил глава государства, посещая Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусскую армию нужно приспособить к реагированию на современные вызовы и угрозы. Подобные задачи Александр Лукашенко ставил при назначении нового министра обороны еще в ноябре 2014 года. И, по словам президента, пути дальнейшего развития Вооруженных Сил определены.

Среди приоритетных направлений на ближайшее время – повышение военного потенциала, перевооружение и техническая модернизация. По-прежнему актуальным остается вопрос, насколько белорусская армия готова защищать суверенитет и территориальную целостность страны, чтобы никто не помышлял разговаривать с Беларусью с позиции военной силы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Условия меняются, пусть не кардинально, но мы видим, что происходит на так называемом театре военных действий в связи с конфликтами, их хватает. Мы изучаем их и, естественно, не можем не реагировать, учитывая нашу ситуацию. Поэтому приходится где-то приспосабливаться к ситуации, менять методы вооруженной борьбы, если предстоит защищать страну. Поэтому при назначении нового министра обороны было поручено ему подготовить видение (его видение, коллег, Генерального штаба нашей страны) перспектив создания, как я часто говорю, мобильной адекватной армии, Вооруженных Сил нашей страны в целом. Такая задача была поставлена, и на сегодняшний день, насколько я знаю, она решена. И мы послушаем, как видит наше военное ведомство нашу армию завтра, послезавтра, что изменится.

Армия должна адекватно реагировать на нынешние вызовы и угрозы. Однако и средства в нее мы должны вкладывать, исходя из реалий сегодняшнего дня. Поэтому дальнейшие шаги по развитию армии должны быть всесторонне взвешены и просчитаны.

В докладе министра я хотел бы услышать оценку состояния наших Вооруженных Сил (честно, объективно), пути их дальнейшего развития. Также меня интересует вопрос запасов вооружения и военной техники, особенно их поддержания в боеготовом состоянии. Это актуально как с экономической, так и с организационной точки зрения.

Президент встретился и с командным составом Вооруженных Сил. Ведь, как заявил глава государства, армия является важнейшим фактором поддержания мира и спокойствия на белорусской земле, а также помогает обеспечивать стабильность в обществе и защищать национальные интересы.