Александр Лукашенко: Мы должны уметь защитить суверенитет Беларуси, но никогда не будем ввязываться в противостояния

Новости Беларуси. Мы должны уметь защитить суверенитет Беларуси, но никогда не будем ввязываться в противостояния. Это заявил глава государства, посещая Министерство обороны.

Белорусская армия должна реагировать на современные вызовы и угрозы. Подобные задачи Александр Лукашенко поставил при назначении нового министра обороны еще в ноябре 2014 года. И, по словам президента, пути развития Вооруженных сил уже определены.

Глава государства встретился и с командным составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армия является важнейшим фактором поддержания мира, спокойствия на белорусской земле. И, как отметил Александр Лукашенко, сейчас можно с уверенностью сказать, что внутриполитическая ситуация в Беларуси остается стабильной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Даже в столь непростых внешних условиях мы не отступим от реализации миролюбивой внешней политики, будем и впредь защищать свои интересы. Конечно, мы хотели бы и впредь опираться на мощь нашей братской России. При естественном учете наших интересов в сфере суверенитета и независимости Беларуси. Также мы рассматриваем сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, как гаранта безопасности Беларуси в обеспечении стабильности на евразийском континенте. Однако это не значит, что Беларусь отказывается от взаимодействия с другими странами, военно-политическими организациями. Как суверенное государство мы открыты, в том числе к конструктивному диалогу с НАТО, на принципах паритетности и прозрачности. У нас есть много общих вопросов, совместная работа над которыми в полной мере отвечает интересам Беларуси, что мы, кстати, и делаем.

В условиях непростой международной обстановки и существующих экономических сложностей мы с уверенностью можем констатировать: внутриполитическая ситуация в Беларуси остается стабильной. И, вы знаете, если раньше некоторые говорили, что Лукашенко нагнетает обстановку, лет пять-семь тому назад раздавались такие слова, что мы тратим неизвестно на что деньги, вкладывая в модернизацию вооружений и совершенствование нашей армии, то сегодня, особенно после событий в Украине, все поняли, что надо кормить своих солдат и армию надо иметь достаточную для того, чтобы обеспечить собственные интересы. Но ситуация спокойствия в нашей стране – это не значит, что мы можем себе позволить расслабиться, особенно, я уже это говорил сейчас в узком составе, после ряда мероприятий, которые произошли, по в том числе нашей братской Украине, в Беларуси. Никто не может сегодня думать, что все хорошо. Вы понимаете, мы тут великие миротворцы, посредники и за это нам кто-то будет платить, у нас будет мир и покой дальше. Не обманывайтесь. Еще раз подчеркиваю: никто нам спокойной жизни не гарантирует. Мы будем делать все, чтобы эта жизнь была спокойна, но мы должны иметь боеспособную прежде всего армию, да и все Вооруженные Силы. Мы, если нужно, должны уметь защитить независимость, суверенитет нашей страны. Но мы никогда не будем ввязываться в глупые безмозглые противостояния с кем бы то ни было. Мы будем проводить разумную сдержанную политику. Нам чужого не надо, своего никому не отдадим.