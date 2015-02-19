При посещении Министерства обороны Александру Лукашенко подарили автомат Калашникова

Новости Беларуси. 19 февраля Александр Лукашенко посетил Министерство обороны Республики Беларусь. Приоритетами развития Вооруженных Сил в ближайшие годы остаются повышение военного потенциала, перевооружение, техническая модернизация, а также разумная оптимизация боевого и численного состава.

Речь на встрече также шла о роли офицерского состава, об обучении войск современным способам ведения вооруженной борьбы и о социальной защите военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время посещения Министерства обороны президенту подарили автомат Калашникова.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

В честь посещения Министерства обороны разрешите вам подарить старое, доброе, верное оружие, которое на сегодняшний день востребовано в большинстве стран мира, которому скоро уже будет 60, которое должно ассоциироваться с Вооруженными Силами, надежными и верными.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хорошее оружие, мое. Спасибо. Вы должны знать: в необдуманные, в ненужные для страны авантюры я вас никогда не втяну. Но если придется защищать свою землю и стоять спиной к спине, плечом к плечу, вы можете быть уверены, что меня вы там увидите в первых рядах.