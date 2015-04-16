Александр Лукашенко: У нас сложились приличные отношения с КНР, мы должны более эффективно сотрудничать с ними

Новости Беларуси. Сотрудничество с Китайской Народной Республикой стала главной темой на рабочей встрече Александра Лукашенко с главой Администрации Президента. КНР – один из основных политических, экономических и дипломатических партнеров нашей страны.

О сотрудничестве говорили и во время недавнего визита Александра Косинца в Пекин. В ходе встреч обсуждались вопросы международного, торгово-экономического, кредитно-инвестиционного взаимодействия.

Внимание уделили и строительству Китайско-белорусского индустриального парка. Тем не менее некоторые вопросы остаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас сложились весьма приличные отношения с Китайской Народной Республикой. Мы должны более эффективно как-то сотрудничать с ними, они идут навстречу, кредитных ресурсов выделяют практически столько, сколько мы даже не просим, сколько надо. Но не всегда мы находим достаточное количество эффективных проектов под эти кредиты. Процентная ставка, вроде, нормальная. То есть есть целый комплекс вопросов по объектам, по использованию кредитных ресурсов и в целом по взаимодействию с Китайской Народной Республикой.

Вы побывали и в Китае. Я хотел бы знать, какие у нас в связи с этим ваши впечатления, ваши предложения по активизации сотрудничества с Китайской Народной Республикой, особенно в канун визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к нам. Все-таки это беспрецедентно: три дня человек будет здесь. Это говорит о том, что и Китайская Народная Республика, и руководство великого Китая к нам доверительно относятся. Мы это должны ценить, все-таки это империя, это страна, которая сегодня по всем показателям вырвалась практически вперед. И нам просто повезло, что мы 20 с лишним лет назад начали это сотрудничество с Китаем. Поэтому потерять это – это себе в ущерб.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Вам председатель Китайской Народной Республики передал огромный привет, свое уважение и заверение в высокой дружбе, а также особой значимости нашей дружбы с Китайской Народной Республикой в реализации всех без исключения аспектов всестороннего стратегического партнерства, которое заложено вами и им в 2013 году. И неприемлемых никаких изменениях в части данного вопроса. Это будет стратегический путь, выверенный, направленный на укрепление дружбы и сотрудничества с Китайской Народной Республикой.

Сейчас нужно обеспечивать всестороннее стратегическое партнёрство с Китаем. Фундамент же белорусско-китайских отношений был заложен более 20 лет назад. Сегодня стороны заинтересованы в увеличении количества совместных проектов. Речь на рабочей встрече также шла и об эффективности работы Администрации Президента.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня глава государства поставил два вопроса: прежде всего, о выполнении поручений, в частности, в области кадровой политики, идеологии, выполнение ряда поручений, касающихся социально-экономического развития нашего государства. Второй очень важный вопрос касался сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Исходя из предстоящего визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и предполагаемого подписания договоров о дружбе и сотрудничестве, декларации о дальнейшем углублении стратегического партнерства, мы ждем еще более значимых успехов и достижений.