Александр Лукашенко и Валентин Сукало обсудили ход судебно-правовой реформы в Беларуси

Новости Беларуси. Судебная система Беларуси должна быть эффективной, действенной и результативной. О том, как проходит судебно-правовая реформа, обсудили 16 апреля президент и председатель Верховного Суда.

За последнее время сделано немало. К примеру, в самостоятельную структуру выделен Следственный комитет, а суды общей юрисдикции объединили с экономическими.

Последний этап судебно-правовой реформы должен быть завершен уже в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы уже столько решений приняли совсем недавно. Я, честно говоря, беспокоюсь, особо не вмешиваясь и не контролируя, но беспокоюсь, перевариваем ли мы это все. Выделили Следственный комитет. Естественно, что сам процесс от дознания до судебного разбирательства должен был стать наиболее эффективным, действенным, результативным. А потом еще объединили общие суды, общие юрисдикции с экономическими судами. Как у нас вообще обстоят дела, меня это больше всего волнует в этой всей кухне. Справляетесь ли, какая помощь нужна.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

Мы действительно завершаем активное проведение судебно-правовой реформы. Ее основные положения были сформулированы в вашем послании о перспективах развития общих судов три года назад. Сегодня из 54 положений этого послания практически уже реализовано 48. Вот эти шесть находятся в стадии реализации, некоторые наши проекты в Парламенте. Думаю, что в этом году мы уже окончательно завершим последний этап судебно-правовой реформы.

Среди актуальных задач на сегодня — принятие новой редакции Кодекса о судоустройстве и статусе судей. В целом реформа призвана сделать судебно-правовую систему более эффективной.

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

Функциональные и структурные изменения коснулись не только самой судебной системы, но и органов предварительного расследования: судебной экспертизы, органов юстиции. Таким образом, судебная реформа в нашей стране проходит в комплексе, затрагивает все сферы правовой деятельности. Главой государства обращено внимание на то, чтобы эти реформы были направлены на повышение эффективности деятельности судебной и всей правоохранительной системы в нашей стране.