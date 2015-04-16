Новости Беларуси. Взаимодействие Беларуси и ЕС, а также реализация инициативы «Восточного партнерства». Еврокомиссар по политике соседства и расширения Йоханнес Хан находится с рабочим визитом в Минске. Об этом 16 апреля сообщили в МИД нашей страны.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

У рамках візіту запланаваны шэраг афіцыйных сустрэч для абмеркавання актуальных пытанняў узаемадзеяння Беларусі і ЕС, а таксама рэалізацыі ініцыатывы «Усходняе партнёрства».

Участие в «Восточном партнерстве» обсудят и руководители аналитических подразделений внешнеполитических ведомств Беларуси, Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

Подобные консультации пройдут в Минске впервые. В центре внимания специалистов – в том числе последствия кризиса в Украине в глобальном и региональном контексте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.