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Президент Индии намерен в ближайшее время посетить Беларусь

16 апреля 2015 09:55
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Новости Индии. Президент Индии намерен в ближайшее время посетить Беларусь. Об этом шла речь на встрече Пранаба Мукерджи и министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея.

Индийский лидер подчеркнул, что отношения с Беларусью носят дружеский характер.

Также он отметил, что у стран есть огромный потенциал двусторонних отношений в торгово-экономической сфере и отсутствие разногласий на международной арене.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства нашей страны провел переговоры с руководством ряда крупных индийских компаний о наращивании поставок белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Индия

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