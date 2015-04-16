Новости Индии. Президент Индии намерен в ближайшее время посетить Беларусь. Об этом шла речь на встрече Пранаба Мукерджи и министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея.

Индийский лидер подчеркнул, что отношения с Беларусью носят дружеский характер.

Также он отметил, что у стран есть огромный потенциал двусторонних отношений в торгово-экономической сфере и отсутствие разногласий на международной арене.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства нашей страны провел переговоры с руководством ряда крупных индийских компаний о наращивании поставок белорусской техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.