Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора с Днём независимости

Новости Беларуси. Национальный праздник отмечают 10 августа жители Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный праздник отмечают 10 августа жители Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 209 лет назад страна обрела независимость от испанской колонизации. В этот день 10 августа по всей республике проходят военные и школьные парады, общественные и художественные мероприятия.
В столице Кито эту дату отмечают с особым размахом. Президента Ленина Морено и граждан Эквадора с национальным праздником поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.