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Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора с Днём независимости

10 августа 2018 12:37
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Новости Беларуси. Национальный праздник отмечают 10 августа жители Эквадора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора с Днём независимости-1

Ровно 209 лет назад страна обрела независимость от испанской колонизации. В этот день 10 августа по всей республике проходят военные и школьные парады, общественные и художественные мероприятия.

Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора с Днём независимости-4

В столице Кито эту дату отмечают с особым размахом. Президента Ленина Морено и граждан Эквадора с национальным праздником поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Международная политика # Фотофакт

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