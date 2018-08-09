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Какие законопроекты рассмотрят депутаты Палаты представителей во время осенней сессии-2018?

09 августа 2018 14:26
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты активно готовятся к новому законотворческому сезону. 9 августа в Минске прошло заседание Совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие законопроекты рассмотрят депутаты Палаты представителей во время осенней сессии-2018?-1

На повестке дня десятки различных тем. Среди основных – формирование бюджетной и налоговой политики, выполнение государством своих социальных обязательств. Особое внимание на осенней сессии будет также уделено законопроектам, нацеленным на совершенствование жилищного и трудового законодательства. Они затрагивают интересы практически каждого белоруса и уже сейчас вызывают оживленные дискуссии в обществе.

Какие законопроекты рассмотрят депутаты Палаты представителей во время осенней сессии-2018?-4

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Есть целый блок достаточно сложных законопроектов. Например, Жилищный кодекс, в который будем вносить очередной раз изменения. Трудовой кодекс. Это те нормативные документы, которые, по сути, касаются всего населения страны. Два из них касаются экономического блока – это инвестиции и приватизация. И три законопроекта природоохранного характера – это тоже, согласитесь, для нас очень важная тема. Достаточно непростые есть законопроекты по дорожному движению, автомобильному движению, электронной подписи, регистру населения.

Какие законопроекты рассмотрят депутаты Палаты представителей во время осенней сессии-2018?-7

Кроме того, на осенней сессии будет рассмотрен и абсолютно новый законопроект. Он касается органических товаров и направлен на получение в нашей стране высококачественной продукции без применения химии.

# Палата представителей # Фотофакт

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