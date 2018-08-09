Какие законопроекты рассмотрят депутаты Палаты представителей во время осенней сессии-2018?

Новости Беларуси. Белорусские депутаты активно готовятся к новому законотворческому сезону. 9 августа в Минске прошло заседание Совета Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня десятки различных тем. Среди основных – формирование бюджетной и налоговой политики, выполнение государством своих социальных обязательств. Особое внимание на осенней сессии будет также уделено законопроектам, нацеленным на совершенствование жилищного и трудового законодательства. Они затрагивают интересы практически каждого белоруса и уже сейчас вызывают оживленные дискуссии в обществе.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Есть целый блок достаточно сложных законопроектов. Например, Жилищный кодекс, в который будем вносить очередной раз изменения. Трудовой кодекс. Это те нормативные документы, которые, по сути, касаются всего населения страны. Два из них касаются экономического блока – это инвестиции и приватизация. И три законопроекта природоохранного характера – это тоже, согласитесь, для нас очень важная тема. Достаточно непростые есть законопроекты по дорожному движению, автомобильному движению, электронной подписи, регистру населения.