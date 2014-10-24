Александр Лукашенко требует активнее привлекать предприятия к возведению арендного жилья

Новости Беларуси. Президент требует активнее привлекать предприятия к возведению арендного жилья. Об этом 24 октября заявил глава государства во время посещения столичного микрорайона Михалово-2. Если в 2014 году уже построено более 700 таких квартир, то к 2017 году их число должно превышать пять тысяч. При этом темпы возведения жилья в Минске нужно сокращать. Причем практически в два раза. Акцент нужно сделать на городах-спутниках.

Глава государства осмотрел новый дом, а также пообщался с новоселами. Кстати, именно в этом районе половина жилья предназначена для военнослужащих, сотрудников службы безопасности Президента и других силовых структур, другая часть – для очередников, в том числе многодетных семей.

Сегодня в Минске живет около двух миллионов человек, ежегодно численность жителей увеличивается на 10, а то и 17 тысяч. Отсюда и масштабное строительство, сообщили в программе .

Только в 2014 году возвести планируют более миллиона квадратных метров жилья. Но уже к 2017 году строительство хотят сократить. Причем в два раза.

Проблема не раз поднималась на высшем уровне. Вот и 24 октября «жилищный вопрос» был в центре внимания главы государства во время посещения строящегося микрорайона Михалово-2. Разговор с первых минут.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Неизменным остается мое требование о сокращении строительства жилья в Минске. Непременно надо сокращать. Может быть, будут большие темпы, чем эта «страхаль», поэтому мы должны сокращаться по жилью. Но это не значит, что Минск даже в границах нынешней кольцевой дороги замрет и ничего не будет строиться. Нет, здесь также будет возводиться, пусть минимум, какого-то жилья. Но вы не ждите каких-то площадей, что завтра вам дадут землю сельхозназначения, лесного фонда. Этого не будет. Поэтому ищите вот такие пятаки, овраги. Это прекрасные места для строительства.

Вы рассчитывайте на то, где невозможно ни пахать, ни сеять. Поэтому, да, сокращение земельного строительства, чтобы не собрать в Минске весь народ Беларуси. Но Минске – лоск этот доводить нужно, а среди программы доведения до определенного уровня культуры Минска надо застраивать эти места, надо благоустраивать, надо создавать парки, какие-то зоны отдыха. Мы не можем людей загнать в бетонные мешки, где нет ни зелени, ни травы.

Да, уплотнять надо территории некоторые, но ни в коем случае нельзя там давить людей, нельзя уже лезть, даже если какая-то там инфраструктура есть, чтобы людям невозможно было выйти на улицу.

Мэр города рассказывает: сегодня полным ходом идет работа над планами застройки городов-спутников: Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и, например, Руденск.

Удобное размещение плюс энергетические мощности. Уже к 2016 году здесь планируют приступить к строительству жилой и транспортной инфраструктуры.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Там же сформирована зона, прилегающая к территории жилой застройки в Руденске, для развития производственных отношений. Она будет востребована, потому что под нее есть мощности тепла, есть мощности электроэнергии. То есть здесь получится тот принцип, что будут формироваться производственные отношения, которые позволят формировать обеспеченность трудовыми ресурсами.

В то время, как количество строящихся объектов должно сократиться, возрастет число арендных квартир. К слову, их в Беларуси начали строить только два года назад.

Минским «первооткрывателем» в этой сфере в свое время стал квартал «Магистр». А это девять домов для творческой и научной интеллигенции столицы.

Сегодня уже цифры другие. Только в 2014 году таких арендных квартир построили более 700, а уже к 2017 году их должно быть не менее пяти тысяч. Разница ощутима. Президент такую инициативу одобрил. При этом уточнив: нужно активнее привлекать предприятия к строительству арендного жилья.

Александр Лукашенко:

Арендное жилье – это не только забота государства. Найдите деньги и постройте. Арендное. Вы руководители, вы должны прежде всего удерживать людей у себя. Предложите квартиры эти. Большинство, конечно, будет пока государство строить, но и предприятия должны вложиться. Обязательно им довести нужно конкретные задания. Если ты руководитель, ты должен думать о перспективах предприятия, прежде всего о трудовых ресурсах.

Арендное жилье – это преимущества социальные плюс экономические.

В 2014 году от сдачи квартир получено около 12 миллиардов рублей. Направить их можно на проектирование 20 новых домов. Уже без привлечения бюджетных средств и кредитных ресурсов.

Внимание надо обратить и на комплексную планировку кварталов.

Александр Лукашенко:

Комплексная планировка – это очень правильно. Нам, как я уже сказал, придется дошлифовывать другие районы, и вот там вот эти стадиончики, пусть поменьше, пусть для мини-футбола, а не какие-то с большими футбольными полями и так далее, они должны быть. Школа, детский садик.

И еще. Мы очень много строим по старым советским схемам. Это дорого. Надо делать функционально, красиво, чтобы было тепло деткам. Но не надо размахиваться, как это делаем мы сейчас. Это касается и материалов, и площадей. Подумайте о том, чтобы социальные объекты, которые строятся за счет государства фактически, чтобы они были по цене оптимальной.

Дом в микрорайоне Михалово-2 как раз-таки пример той самой комплексной застройки. Впрочем, и сам квартал молодой и динамично развивающийся. Первый дом сдали три года назад.

Половина жилья здесь предназначена для военнослужащих, сотрудников службы безопасности Президента и других силовых структур, оставшаяся часть – для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе многодетных семей.

Президент лично посмотрел на планировку нового жилого дома и пообщался со счастливыми новоселами.

Этот дом в Михалово строить начали в декабре 2013 года. Сегодня он уже полностью готов. Такие сроки, несомненно, должны стать примером. Для других новостроек.

Александр Лукашенко:

Если можем так быстро строить (меньше, чем за год) жилье, так это должно быть нормой. Пускай это будет образец. Внешне красивый дом, место чудесное здесь. Я рад, что это в основном молодняк, это будущее нашей страны, это люди (конечно, военнослужащие), но минимум двое-трое детей у вас будут. Поэтому, учитывая, что вы военные люди, я же от вас пятеро не требую. Но двое – закон, трое – желательно. Тогда страна будет развиваться.