Александр Лукашенко поздравил личный состав cлужбы безопасности Президента с 20-летием и вручил госнаграды сотрудникам

Новости Беларуси. За 20 лет служба безопасности Президента не просто состоялась, но и по праву занимает достойное место в общем силовом блоке страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном мероприятии по случаю юбилея службы. В Беларуси будет сделано все необходимое для обеспечения безопасности народа и государства.

Президенту продемонстрировали весь арсенал технических новинок и боевую готовность офицеров.

Критерии отбора строгие: от психологической устойчивости до специальной подготовки. Они охраняют не только высших должностных лиц, но и стоят на страже интересов государства. Их работа овеяна тайной. И только повод – 20 лет службе безопасности Президента – дает право на публичность. Глава государства приехал поздравить офицеров.

Офицеры службы безопасности Президента обязаны отлично стрелять из любого оружия. В критических ситуациях приходится действовать мгновенно и в движении. Поэтому в тире они оттачивают свое боевое мастерство, сообщили в программе .

Президенту продемонстрировали весь арсенал технических новинок: спецсредства, вооружение и экипировка.

А вот так выглядят действия сотрудников СБП, если возникает угроза жизни охраняемой персоны.

Объективно оценивая работу службы безопасности за 20 лет, Александр Лукашенко отметил, что все ее подразделения свои задачи выполняют.

Сотрудники СБП признаны одними из лучших среди профессионалов на постсоветском пространстве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За 20 лет служба безопасности Президента не просто состоялась, но и по праву занимает достойное место в общем силовом блоке страны. В нынешних условиях новые вызовы национальной безопасности диктует необходимость глубоко продуманных подходов, твердости и дисциплины в решении стоящих задач. Одна из самых серьезных угроз, которой противостоит в том числе и служба безопасности, – распространение терроризма, который не признает географических границ, политических систем и норм морали. Преследуя цели по уничтожению отдельных должностных лиц, террористы не гнушаются организовывать и проводить свои акции в местах массового скопления людей, при этом жертвы исчисляются десятками и сотнями человеческих жизней. К сожалению, Беларусь не стала исключением в этом плане. Еще свежи в памяти омерзительные по своей сути взрывы в День Независимости и в минском метро. Учитывая это, нашей структуре во взаимодействии с государственными органами обеспечения безопасности необходимо уделить особое внимание организации и проведению массовых культурных и спортивных мероприятий. Бдительность должна быть повседневной и повсеместной.

Президент вручил государственные награды сотрудникам, которые отличились в выполнении служебно-боевых задач.

Также на встрече собрались и те, кто в разные годы возглавлял службу безопасности Президента. В их числе и Владимир Наумов. Ему глава государства вручил Орден отечества 3-й степени.

Александр Лукашенко:

Человек, который очень много сделал для проведения последнего значимого мероприятия в нашей стране – чемпионата мира по хоккею. Больше, чем он, для того, чтобы этот чемпионат мира состоялся в Беларуси, никто не сделал. И вы помните его кураторство в свое время, будучи министром, строительства по моему поручению «Минск-Арены», которая сегодня украшает наш город.

В завершение торжества Александр Лукашенко еще раз поздравил личный состав и отметил, что в Беларуси будет сделано все необходимое для безопасности народа и государства.

Александр Лукашенко:

Даже сегодня мы на посту, границы наши неприкосновенны. Наш народ может спать спокойно, а ваши жены должны и могут рожать детей и их растить. Это главное. Вы, находясь рядом с президентом, чья святая обязанность вселять в умы людей самое доброе, стойкость и мужество, вы своими действиями, поступками, настроениями делаете то же самое. Не забывайте ни на минуту об этом. На нас все смотрят. Как я говорю, мы на стекле. Всегда. Даже те, которые несут службу незаметно, которых не видно. Неправда, видны все. И помните: у нас нет права не только на ошибку, но и на плохое поведение. Мы должны быть образцом и не только для военнослужащих, но и для всего нашего общества.

Во Дворце Республики проходит торжественное собрание и концерт, посвященные 20-летию службы безопасности Президента. Там собрались сотрудники и ветераны службы.

Геннадий Юшкевич, ветеран службы безопасности Президента Республики Беларусь:

Люди, которые прослужили этот весь срок, я могу себя отнести к таким, потому что я выслужил срок, немножко превышающий 20 лет. Но я вам скажу, что вытерпел 20 лет. Это люди железной закалки, это железного здоровья и люди большой чести и совести.

Александр Потапенко, сотрудник службы безопасности Президента Республики Беларусь:

В первую очередь это не охрана лично каких-то интересов, персональных интересов какого-то определенного лица. Это, как и любого военнослужащего, как и любого сотрудника госорганов, это приоритеты государственные, то есть на страже государственных интересов.