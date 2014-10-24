Новости Беларуси. «Белая Русь» намерена выдвинуть своих наблюдателей за выборами Президента в 2015 году. Об этом 24 октября сообщил председатель организации Александр Радьков. Общественное объединение предоставит и своих членов избирательной комиссии.

У «Белой Руси» есть хороший опыт участия в политической жизни страны, который был приобретен во время выборов в Парламент и местные Советы депутатов. К слову, сейчас в состав Республиканской общественной организации входит более семи с половиной первичных структур. Её членами является 160 тысяч человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Радьков, председатель РОО «Белая Русь»:

У нас сейчас идет отчетно-избирательная кампания, причем в первичках. Мы изначально нацеливаем всю нашу организацию на активную подготовку поддержки Александру Григорьевичу, если он будет выдвигать свою кандидатуру на выборы. Здесь надо продумать и систему подбора актива, агитаторов, сбора подписей. Мы как бы придали интерес этому политическому процессу. Это определение перспектив развития страны и экономики, социальных сфер, гражданского общества.