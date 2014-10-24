Беларусь по уровню человеческого развития занимает лидирующее положение среди стран бывшего СССР

Новости Беларуси. Беларусь по уровню человеческого развития занимает лидирующее положение среди стран бывшего Советского союза.

Беларусь расположилась на 53 позиции.

Об этом говорится в докладе, который 24 октября был представлен Организацией Объединенных Наций в Минске. Особых успехов наша страна добилась в сферах образования и здравоохранения. Именно эти факторы являлись ключевыми при составлении рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санака Самарасинха, постоянный представитель ПРООН в Республики Беларусь:

Беларусь достигла больших успехов. И в День ООН я поздравляю вашу страну. Беларуси, как и другим странам, стоит и дальше работать, улучшать свои показатели. Сейчас Беларусь под №53. Но почему бы не стать №1.