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Беларусь по уровню человеческого развития занимает лидирующее положение среди стран бывшего СССР

24 октября 2014 14:16
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Новости Беларуси. Беларусь по уровню человеческого развития занимает лидирующее положение среди стран бывшего Советского союза.

Беларусь расположилась на 53 позиции.

Об этом говорится в докладе, который 24 октября был представлен Организацией Объединенных Наций в Минске. Особых успехов наша страна добилась в сферах образования и здравоохранения. Именно эти факторы являлись ключевыми при составлении рейтинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санака Самарасинха, постоянный представитель ПРООН в Республики Беларусь:
Беларусь достигла больших успехов. И в День ООН я поздравляю вашу страну. Беларуси, как и другим странам, стоит и дальше работать, улучшать свои показатели. Сейчас Беларусь под №53. Но почему бы не стать №1. 

# ООН # Санака Самарасинха

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