Александр Лукашенко: Товарооборот с Псковской областью невысокий, и ситуацию необходимо исправлять

Новости Беларуси. Строительство жилых и спортивных объектов под ключ, взаимодействие в сельском хозяйстве и промышленности. Эти и другие аспекты сотрудничества обсуждались 2 июня на встрече Александра Лукашенко с губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

Как отметил президент, товарооборот Беларуси с этим регионом невысокий (около 160 миллионов долларов), и ситуацию необходимо исправлять.

Визит российской делегации стал весьма своевременным. В числе перспективных сфер – сельское хозяйство, промышленность и строительство.

Венок к монументу Победы, гимны двух стран, минута молчания – визит губернатора Псковской области проходит строго по протоколу. Но в год юбилея Великой Победы официальный ритуал становится знаковым. Для Беларуси и России это общая страница в истории.

Наиболее активно развивается региональное сотрудничество.

Только в 2014 году совместный товарооборот Витебской и Псковской областей превысил 50 миллионов долларов.

Как планируется, уже в сентябре будет подписано новое соглашение о сотрудничестве. Его подпишут в Великом Новгороде на межрегиональном форуме. Его нюансы будут доработаны, как ожидается, во время встреч на приграничном Кургане Дружбы и во время фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

Диалог о сотрудничестве продолжился во Дворце Независимости на встрече президента Беларуси с губернатором Псковской области Андреем Турчаковым. В составе российской делегации – руководители администрации, местные депутаты и бизнесмены. Одним словом, интерес к Беларуси высокий.

На повестке дня, конечно, торгово-экономическое сотрудничество, наращивание взаимного товарооборота. Но в начале разговора Александр Лукашенко подчеркивает не только географическую близость двух народов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я никогда не делал разницы между брянскими, смоленскими, псковскими людьми и белорусами. Но мы не только соседи, мы очень близкие и похожие про менталитету люди. У нас граница – 300 км. Немалая граница. Это, можно сказать, граница – точка роста для расширения контактов. И не только с Псковской областью, но и через наших друзей, проживающих в этой области, на всю Россию. И пример сотрудничества Витебского и Псковского регионов является ярким тому подтверждением.

Белорусские организации готовы участвовать в проектировании и строительстве жилых, производственных, спортивных объектов (знаю, вы очень много уделяете этому внимания, как и мы в Беларуси), дорог с использованием техники и материалов белорусских производителей.

Полагаю, что руководство области в скором времени примет решение относительно пилотного проекта по возведению жилья силами белорусов. Мы везде предлагаем губернаторам, чтобы вы видели и знали, что мы можем это делать. И, потом, это хороший памятник нашего сотрудничества. Лучшего памятника не придумаешь, потому что в этих домах будут жить люди.

Вы замахнулись на чемпионат мира среди юношей и юниоров в 2017 году. У нас кое-какой опыт в этом плане есть. Наверное, вы ознакомились или ознакомитесь с нашими объектами. Может, если не строить, если не захотите, мы можем вам подсказать на опыте своих ошибок (их тоже было немало) при проведении такого чемпионата, но я получил письмо от Международной федерации биатлона, где они очень высоко оценили все: от телевидения до объекта, поэтому мы можем быть тут вам полезными.

Кстати, Андрей Турчак в начале своей карьеры работал детским тренером по дзюдо. Он мастер спорта СССР, бойцовский характер чувствуется и сейчас.

Два года назад губернатор Псковской области впервые встал на коньки, построил первый в регионе Ледовый дворец и сейчас участвует в любительских турнирах.

Во время визита в Беларусь делегация уже побывала в обновленных «Раубичах». Перенимать собираются не только спортивный, но и экономический опыт.

Андрей Турчак, губернатор Псковской области Российской Федерации:

Сегодня абсолютно точно настал момент, чтобы расширять и углублять наши экономические связи. У нас достаточно насыщенная программа нынешнего визита в республику.

Очень интересен опыт свободной экономической зоны, которая создана в Витебской области. Завтра мы будем знакомиться с работой Брестской свободной экономической зоны. Контакты уже есть между нашими предприятиями, и две промышленные площадки, которые проводят техперевооружение на юге области (это Великие Луки), уже имеют подписанные контракты на 2015 год.

На графике видно, как увеличивался совместный товарооборот за последние несколько лет. В 2014 году товарооборот несколько снизился.

Сейчас Беларусь поставляет в этот российский регион мясо, молоко, изделия из цемента и бетона, нефтепродукты. В Псковской области работает филиал Витебской бройлерной птицефабрики. Знают там и белорусские автобусы. Налажена поставка лифтов.

Но это только первые шаги на пути к экономическому сближению.

Александр Лукашенко:

Существуют значительные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в агрокомплексе. Псковская область как Беларусь. И тот опыт, который мы собирали по крупицам, модернизируя сельское хозяйство, думаю, он вам пригодится. Если это вам нужно будет, мы вам абсолютно бесплатно поможем в этом плане. Мы готовы с вами на основе своего опыта сотрудничать в выращивании и переработке льна. В советские времена Беларусь, как и Псковская область, была оплотом производства такой продукции. Вы занимаетесь широко мелиорацией земель. Очень правильно. Вы просто молодец, что взялись за эту проблему. Мы уже который год осуществляем мелиоративные мероприятия, затрачиваем огромные средства и в будущем мы только усиливать будем это направление. Мы создали много техники под это. У нас есть тоже определенный опыт на этом уровне развития промышленности и сельского хозяйства.

Знаю, что вы пользуетесь нашими автобусами. Мы готовы с вами сотрудничать в этом плане так, как это будет для вас выгодно. Коммунальная техника простая, на базе МТЗ. Мы много создали такой техники, таких видов. Это было мое поручение, чтобы мы не тратили большие деньги на разного рода импортную технику или автомобильную. Все-таки трактор есть трактор. И на нем можно пахать, сеять, транспортировать, убирать, навешивая разное оборудование. У нас этот опыт есть.

В ближайшее время в Псковской области планируют построить 15 молочно-товарных ферм. Грядет и масштабное обновление парка сельхозтехники.

Одним словом, за помощью обратились по адресу.

Андрей Турчак заинтересовался также дорожным строительством. Он и сам успел оценить качество белорусского асфальта.

Из Минска делегация отправилась в Брест. Как признался губернатор, три часа пути прошли практически незаметно.

Андрей Турчак:

Договорились о том, что «Белавтодор» уже в сезоне дорожных работ 2015 года освоит один экспериментальный участок на территории Псковской области для того, чтобы мы могли эксплуатировать его в осенне-зимний период, пройти через зиму 2015-16 годов. Не надо изобретать велосипед: если наши белорусские коллеги это делают, и зима показала, что этот участок трассы достаточно устойчивый, значит и мы можем это дублировать.

Уже 3 июня делегация посетит свободную экономическую зону в Бресте, а также завод по переработке мусора. Итоги визита подведут на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.