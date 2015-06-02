Встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине: итоги переговоров 2 июня

Новости Беларуси. Вновь в белоруской столице искали пути разрешения украинского кризиса. Переговоры в «Президент-отеле» начались с самого утра и закончились около часа назад. Сначала наиболее острые вопросы, а именно прекращение огня, обмен пленными и снятие экономической блокады Донбасса, обсуждали на уровне четырех профильных подгрупп. А после за круглым столом собрались представители трехсторонней контактной группы.

Очередная встреча контактной группы должна подвести промежуточный итог в урегулировании ситуации на Украине. Во всяком случае так обозначили цель этих переговоров представители ОБСЕ, подчеркивая, что Минские соглашения остаются главным стимулом в поиске решений проблемных вопросов.

Говоря более предметно, это демилитаризация приграничной территории между Россией и Украиной, гуманитарная помощь жителям Донбасса, а также обмен пленными.

За стол переговоров стороны традиционно не спешили. Так, первым в назначенное время у «Президент-отеля» появились все те же представители ОБСЕ. Задержалась на полчаса делегация из России. Следом прибыли участники из Киева, ДНР и ЛНР.

Ожидая комментариев, а четыре рабочие подгруппы совещались более шести часов, журналисты заскучали. Одни с уставшим видом обновляли ленты новостей, другие строили предположения. И, вот, первый официальный комментарий.

Хайди Тальявини, специальный представитель председателя ОБСЕ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине:

Все группы обсуждали в конструктивном духе и во многих вопросах достигли консенсуса. Очень сложные вопросы по прекращению огня, по конкретным планам отвода тяжелого оружия. Могу сказать, что работа идет хорошо. Конкретные даты для следующей встречи тоже есть. Я их не буду разглашать, потому что они должны быть еще согласованы.

Оказалось, что по ходу переговоров удалось вернуться и к вопросу проведения выборов депутатского корпуса на территории ДНР и ЛНР. Также появилась возможность наладить экономические отношения в банковской системе официального Киева и самопровозглашенных республик.

В отличие от прошлой встречи, 2 июня в белорусской столице участникам контактной группы удалось продолжить диалог. Минские соглашения подтвердили свой статус документа, направленного на установление мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.