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В Беларуси упрощаются условия для создания профсоюзов

02 июня 2015 16:13
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Новости Беларуси. В Беларуси упрощаются условия для создания профсоюзов. Соответствующий декрет 2 июня подписал глава государства.

Теперь формирование на предприятии или организации ячейки не зависит от количества желающих. Ранее этот порог составлял 10%.

Это создает более благоприятные условия для работы профсоюзов, реализации и защиты социально-трудовых прав и интересов работников.

Вопрос создания организаций как на государственных, так и частных предприятиях поднимал президент на прошедшем съезде профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Работа в Беларуси

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