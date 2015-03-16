Александр Лукашенко сделал ряд кадровых назначений: новые люди в дипкорпусе, райисполкомах и Министерствах

Новости Беларуси. Президент сделал ряд кадровых назначений. Они затронули дипкорпус. Новые руководители появились и в некоторых районах Гомельской и Могилевской областей.

Эта встреча проходит как раз на старте посевной кампании, поэтому президент интересовался, как начались в регионах полевые работы. В 2015 году наблюдается особая погодная ситуация. Александр Лукашенко требует не затягивать с посевной.

16 марта обновился и состав заместителей в некоторых Министерствах.

Рабочая неделя президента стартует с кадровых вопросов. Этот понедельник стал новой ступенькой в карьере двух десятков управленцев. Александр Лукашенко никогда не скрывает, что к подбору профессионалов в госуправлении, промышленности или дипломатии всегда относится очень тщательно. Со многими из руководителей встречается лично.

16 марта изменения затронули дипкорпус. Представлять интересы Беларуси в Молдове будет новый посол – Сергей Чичук.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Несмотря на разные взгляды, разные партии, а там их больше, наверное, чем населения, грубо говоря, у нас очень хорошие отношения и с президентом, и с руководителями партий. Я с ними со всеми встречался. Да, Молдова избрала свой путь – ничего не поделаешь. На месте Молдовы трудно было бы избрать другой путь, поскольку сейчас она, тем более, отрезана Украиной от России, от Беларуси. В Украине проблем предостаточно. Поэтому ее тесные контакты с нынешней Украиной, особенно с западными государствами, тем более они хоть как-то их там поддерживают, это надо воспринимать как данность и выстраивать, исходя из этого, наши отношения с этой доброй республикой, расширять отношения, искать выгодные для нас контакты.

Глава государства назначил Александра Пономарева, который уже работает главой нашей дипмиссии в Сирии, Чрезвычайным и Полномочным Послом в Иордании по совместительству. Страны соседствуют на Ближнем Востоке. Именно дипломаты должны помогать продвигать продукцию белорусских производителей за рубежом.

Экспорт остается сегодня вопросом № 1 для промышленных предприятий. Это понимает и новый генеральный директор «Минского завода колесных тягачей». Предприятие выпускает автомобили и внедорожники большой грузоподъемности, прицепы и колесные шасси.

Президент дал согласие на назначение главой завода Игоря Летова. Прежний руководитель занял кресло главы Минпрома.

Александр Лукашенко:

Это предприятие хорошее, интерес к нему предъявляют многие, у всех интерес к нему большой. Но это государственное предприятие. И хотелось бы, чтобы оно сохранило свою форму собственности. Но для этого надо пробиваться на новые рынки, не теряя старых рынков. Никакой игры в продажу, перепродажу и так далее. Государство оценило это предприятие: к примеру, 3 млрд долларов. Плати деньги – получай акции, нет денег – до свидания. Имейте в виду: ваша задача, любого руководителя – не продать предприятие, приватизировать его или еще как-то, а сохранить. Это народное предприятие. Наверное, вы туда немало вложили своего труда или нет? Поэтому вы, наверное, больше, чем кто-либо знаете, что стоит это предприятие.

Игорь Летов, генеральный директор ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Президентом поставлена задача по поиску новых рынков сбыта, расширению их. 80% продукции «Минского завода колесных тягачей» реализуется в Российскую Федерацию. Поэтому задачи нам понятны, мы не стоим на месте.

Один из лучших вузов страны – Витебский медуниверситет – 16 марта обрел нового ректора. Им стал Анатолий Щастный.

Не случайно в названии учебного заведения звучит «Ордена Дружбы народов». Обучение там проходит более шести тысяч студентов и слушателей. Учиться в Витебск едут иностранцы – это полтысячи студентов из 30 стран мира. Президент озвучил, как видит работу всех ректоров вузов сегодня в стране.

Александр Лукашенко:

В этом году с ректорами будет особый разговор. Некоторые уже засиделись, залежались на должностях. Надо немножко пошевеливать их, потому что через их руки проходит элита нашего государства. Это будущее нашего государства. Не мне вам объяснять, вы как ученый человек это понимаете. Поэтому здесь тоже особый контроль за работой ректоров. Должны быть крепкие, ведущие за собой эту молодежь. Непростая молодежь – это лучшая наша молодежь. Умные. С ними надо уметь вести диалог и разговаривать.

Состав председателей райисполкомов обновился в некоторых районах Гомельской и Могилевской областей. Новые руководители теперь в Брагине, Лельчицах, Светлогорске, Чечерске, Быхове, Глуске и Хотимске.

В ходе встречи с управленцами президент интересовался, как стартовали в регионах полевые работы.

Александр Лукашенко:

Что сейчас у нас происходит в Гомельской области в части начала посевной кампании?

Александр Кохан, председатель Брагинского райисполкома:

Ведем подкормку озимых культур, также готовим почву под яровые культуры.

Александр Лукашенко:

Что с перезимовкой, как себя чувствуют озимые культуры?

Александр Кохан:

Озимые, конечно, на сегодняшний день подкармливаются. Перезимовка сложная произошла, особенно рапсовые культуры.

Александр Лукашенко:

Что в Лельчицах у нас?

Михаил Комок, председатель Лельчицкого райисполкома:

На сегодняшний день все хозяйства, сельхозпредприятия приступили к весеннему севу.

Александр Лукашенко:

Сколько хозяйств сейчас в Лельчицах?

Михаил Комок:

На данный момент 10 сельхозпредприятий.

На днях аграрии Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей уже приступили к севу ранних яровых. В 2015 году наблюдается особая погодная ситуация. Александр Лукашенко требует не затягивать с посевной.

Александр Лукашенко:

Нельзя потерять урожай и нельзя опуститься ниже уровня прошлого года. Он у нас был приличным: мы собрали более 10 млн тонн зерна (с кукурузой вместе). Поэтому ниже уже никак нельзя опуститься, ни в коем случае. Любыми судьбами надо сохранить этот уровень. Затягивать с посевной кампанией нельзя.

Спрос за это будет очень серьезный, я губернаторов всех предупредил.

Засучив рукава, за работу на полях взялись в Хотимском районе. Его специфика – как раз-таки сельское хозяйство. Теперь все под руководством нового молодого председателя.

Сергей Демиденко, председатель Хотимского райисполкома:

Задачи поставлены очень большие: начиная от наведения порядка на земле, до соблюдения технологической дисциплины. Особое внимание, естественно, поставлена задача уделять людям. Потому что люди – это наше основное богатство.

В это время стартует не только посевная кампания. Весна проходит в Беларуси под знаком наведения порядка на земле.

Довести до ума каждый район и агрогородок президент поручил до 9 Мая.

Александр Лукашенко:

Все должно быть засеяно, каждый клочок. И запишите отдельно: заставьте каждого собственника подворья, приусадебных участков не просто навести порядок, все распахать, чтобы не было ни одного сорняка. Наведите порядок на улицах, на приусадебных участках и на своих массивах сельскохозяйственных предприятий. Идеальный порядок. Естественно, в агрогородках и деревнях. Ко Дню Победы эти вопросы должны быть решены.

В Минске эта работа уже началась как раз с минувшего воскресенья. Что в городе строго называют «месячник по благоустройству», по сути, есть большой субботник в каждом дворе и районе столицы.

Не менее важно навести лоск в центре. Руку к этому приложит и новый глава администрации Центрального района Минска Анна Мательская.

Редкий случай в городской практике, когда за целый район в ответе дама.

Анна Мательская, глава администрации Центрального района Минска:

Президент поставил задачи: развитие экономики, выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития, благоустройство территории, рассмотреть и разобраться с товариществом собственников, особенно с формированием цен на их услуги. А также экспорт товаров.

По итогам кадрового дня обновился состав заместителей в Министерствах. Президент дал согласие на назначение Олега Поскробко первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Дмитрий Корчик стал замом руководителя в Минпроме, Михаил Портной – в Минспорта.

Согласился глава государства на назначение Сергея Задирана заместителем министра юстиции, а Василия Пивовара – заместителем главы Минсельхозпрода. Согласовано назначение Андрея Косовского первым замом председателя в Госкомитете по науке и технологиям. По итогам кадрового дня Александр Слободчук стал начальником Секретариата верхней палаты Парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.